Brexit | 600mila in marcia Sì al nuovo referendum

ilgiornale

: RT @lauracesaretti1: Mentre l’italico popolo sovrano marcia inebetito verso il mattatoio dietro a Gigino&Salvino, a Londra 600mila scendono… - vikiluda : RT @lauracesaretti1: Mentre l’italico popolo sovrano marcia inebetito verso il mattatoio dietro a Gigino&Salvino, a Londra 600mila scendono… - antonello_ngl : RT @lauracesaretti1: Mentre l’italico popolo sovrano marcia inebetito verso il mattatoio dietro a Gigino&Salvino, a Londra 600mila scendono… - bellaotero82 : RT @lauracesaretti1: Mentre l’italico popolo sovrano marcia inebetito verso il mattatoio dietro a Gigino&Salvino, a Londra 600mila scendono… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Londra In piu' di seicentomila sono scesi in piazza ieri a Londra per chiedere unsull'accordo finale per la. Sono arrivati in massa, con decine di autobus, da ogni parte del Paese ...