Brescia | si dà fuoco per strada | gravissimo un uomo di 52 anni

Brescia. Si dà fuoco per amore : è grave : 10.55 Un uomo di 52 anni si è dato fuoco vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate.All'origine del gesto pare ci sia una delusione amorosa

Brescia - dà fuoco ai peluche della figlia e la chiude in casa/ Ultime notizie : carabiniere si vendica dell’ex : Brescia, dà fuoco a peluche della figlia e la chiude in casa. Ultime notizie, il gesto folle di un carabiniere che non accettava la separazione dalla moglie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Brescia - dà fuoco ai peluches della figlia e la chiude in casa : Non sopportando la separazione dalla moglie, ha dato, in un impeto d'ira, fuoco ai peluches della figlia. Poi, in pieno incendio, ha chiuso casa e impedito l'uscita alla stessa figlia ed altri parenti ...

Brescia - CARABINIERE DÀ FUOCO A PELUCHE DELLA FIGLIA/ Ultime notizie - segregata in casa con i parenti : BRESCIA, dà FUOCO a PELUCHE DELLA FIGLIA e la chiude in casa. Ultime notizie, il gesto folle di un CARABINIERE che non accettava la separazione dalla moglie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:25:00 GMT)