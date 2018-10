Brera guardò in fondo al bicchiere e ci trovò la vita

ilgiornale

(Di domenica 21 ottobre 2018) Gianni(1919-92) è stato uno dei più grandi giornalisti italiani del '900. sapeva di lettere, storia, sport e (molto) di cibo. Nel 1986 firmò una prefazione per un libro fotografico, "La strada dei vini in Lombardia" (edito da Pifferi). Quel testo viene ora ripubblicato col titolo "Così si vbeve il vino" dalla casa editrice De Piante. Qui uno stralcio dello scritto. Orgoglio d'un uomo è bere e capire sempre quel che si faccia, non solo bevendo. Prima attraversi a nuoto il Po traditore e la tribù ti promuove a vir in potenza. Ma sarai vero uomo se saprai bere mantenendo costantemente il cervello a pelo di brentina. Gino Agnelli, poeta, ti insegna a tradurre il pavese in italiano esaurendo poderosi "volumi" di Redavalle. Alla terza damigiana ci sarebbe già l'editore. Puoi anche dispensare consigli, allora. Maneggia la bottiglia con circospezione di chi sposti un bucchero prezioso. ...