Boschi attacca | ' Lega e M5S faranno pace per spartirsi le poltrone'

: RT @vitocontesi: #Boschi attacca la #Lega: “Restituisce i soldi spariti a rate” A prescindere se debba restituirli... Lei i soldi che ha fa… - MarioMalangone : RT @vitocontesi: #Boschi attacca la #Lega: “Restituisce i soldi spariti a rate” A prescindere se debba restituirli... Lei i soldi che ha fa… - GennaroElisa : @liliana25780291 @robyfagnani @matteorenzi @leopolda_9 @DavideGariglio @portoravenna @mdepascale Emiliano? Perché r… - NotiziarioH24 : RT @Agenzia_Ansa: Banca Etruria, indagato il padre della #Boschi. #M5S attacca il #Pd #BancaEtruria -

(Di domenica 21 ottobre 2018)fiscale, condono, manovra. E' una fase politica in cui i dibattiti riguardano principalmente le scelte economiche del Governo Conte. Se ne parla anche alla Leopolda, in corso a Firenze. Trattandosi di una manifestazione a chiara trazione Pd non era difficile aspettare che, da parte degli ospiti, si levasse un coro critico nei confronti di quelle che sono le scelte messe in atto dal Governo composto dae Movimento Cinque Stelle. Al gruppo non si sottrae Maria Elenache non prevede crisi politiche per l'esecutivo, ma anzi unfinalizzata al mantenimento delle. VIDEO L'esordio alla Leopolda di Maria Elenaanticipato su Fb: 'Si torna a casa' Maria Elenaviene considerata una renziana della prima ora e non solo per la comune origine toscana. Inevitabile che, per una manifestazione iconica dell'ex premier, coltivi un sentimento di ...