Bond americani | oro e immobili Ecco come proteggere il capitale

ilgiornale

: RT @pasquino232: ecco finalmente il segreto svelato, se ogni nazione della ue ha l euro come moneta, perché allora ci dobbiamo rapportare a… - pasquino232 : RT @pasquino232: ecco finalmente il segreto svelato, se ogni nazione della ue ha l euro come moneta, perché allora ci dobbiamo rapportare a… - pasquino232 : ecco finalmente il segreto svelato, se ogni nazione della ue ha l euro come moneta, perché allora ci dobbiamo rappo… - alberto88ca : @EmiliaUA @alanfriedmanit Quant'è lo spread bond-Portogallo vs Bund tedeschi? Quant'è lo spread T-bond americani vs… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Milano E se l'Italia uscisse dall'euro?prepararsi, che fare?Giorgio Makula - amministratore delegato di Decalia Asset Management, Sim italiana del gruppo svizzero fondato dal banchiere Alfredo Piacentini, 4 miliardi di affidamenti in gestione - scaccia il pensiero: "Non vorrei neanche prenderlo in considerazione. Sarebbe uno scenario devastante" risponde "ma possibile quanto è possibile una follia". "Sarebbe insiste un disastro planetario, perché un default dell'Italia influenzerebbe i mercati mondiali. Non siamo la Grecia".Ma il titolare di un patrimonio medio piccolo, diciamo tra i 200 e i 500mila euro di investimenti finanziari, proprietario di un paio di appartamenti, che cosa dovrebbe fare?"Dovrebbe stare fuori da tutti iitaliani, pubblici e di società private, perché emessi in euro. Verrebbero ridenominati poniamo in lire o sesterzi con un scalo di valore dovuto a ...