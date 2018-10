Bologna-Torino | 2-2 Gol di Iago | Baselli | Santander e Calabresi

Serie A - Bologna-Torino 2-2 : Inzaghi pareggia in rimonta : Al Dall'Ara granata avanti con Iago e Baselli: i rossoblù recuperano con Santander e Calabresi

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino 2-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino 2-2. Video gol, pagelle e tabellino del ...

Bologna-Torino 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6; Calabresi 6.5, Helander 5, Danilo 5.5 (1' st Svanberg 5.5); Mbaye 4.5, Orsolini 6.5, Nagy 5, Poli 6, Dijks 5.5 (18' st Gonzalez 6); Santander 7, Palacio 6 (34' st Falcinelli sv). All. Inzaghi 6 TORINO (3-5-2): Sirigu 5.5; Izzo 6, Nkoulou 6, Djidji 5.5; De Silvestri 6 (36' st Parigini sv), Meité 6, Baselli 6.5 (28' st Lukic 5.5), Rincon 6, Berenguer 6.5; Falque 7, Belotti 5 (23' st Zaza 5). All. Mazzarri ...

Bologna-Torino 2-2 : risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Bologna-Torino, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bologna - Torino 2-2 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Bologna - Torino 2-2 , 2' T, 2' tempo 34' esce Palacio salutato dagli applausi del pubblico, al suo ...

Risultati Serie A – L’Atalanta rifila 5 schiaffi al Chievo di Ventura : ok Lazio - pari fra Bologna e Torino : L’Atalanta liquida il Chievo con 5 gol, la Lazio batte in trasferta il Parma, pari fra Bologna e Torino: ecco i Risultati della 9ª giornata di Serie A Gol e spettacolo nella domenica pomeriggio della 9ª giornata di Serie A. Dopo il pirotecnico pareggio tra Frosinone ed Empoli nel lunch match (3-3), arrivano altri 6 gol anche nell’1-5 con il qule L’Atalanta liquida il Chievo in trasferta. Esordio amaro per i veronesi del neo allenatore Gian ...

Bologna-Torino - le formazioni ufficiali : Bologna-Torino, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per a 9^ giornata del campionato di Serie A, un match interessante delle 15 mette di fronte Bologna e Torino. La squadra di Filippo Inzaghi non può sbagliare, gli uomini di Mazzarri cercano conferme. Eco le formazioni ufficiale e le scelte dei due allenatori. Bologna-Torino, le formazioni ufficiali Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, ...

Bologna-TORINO 2018 : Diretta Streaming - Dove Vederla - Formazioni : Partita Serie A BOLOGNA-TORINO oggi. Formazioni BOLOGNA-TORINO. Diretta BOLOGNA-TORINO. Orario BOLOGNA-TORINO. Dove posso Vederla? Come vedere BOLOGNA-TORINO Streaming? BOLOGNA-TORINO 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Archiviato l’impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata. Sarà un turno sensazionale con l’attesissimo derby di […]