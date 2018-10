Bologna-Torino 0-2 | risultato e diretta live - Serie A 2018 2019

Highlights Serie A : Bologna-Torino. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino. Video gol, pagelle e tabellino del match ...

Bologna-Torino 0-1 : risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Bologna-Torino, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bologna-Torino - le formazioni ufficiali : Bologna-Torino, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per a 9^ giornata del campionato di Serie A, un match interessante delle 15 mette di fronte Bologna e Torino. La squadra di Filippo Inzaghi non può sbagliare, gli uomini di Mazzarri cercano conferme. Eco le formazioni ufficiale e le scelte dei due allenatori. Bologna-Torino, le formazioni ufficiali Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Torino? Tra le più forti del campionato» : Bologna - "La partita di Cagliari va dimenticata: dobbiamo dare continuità alle prestazioni che in casa abbiamo fatto contro Roma e Udinese" . Il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi , si prepara al ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna squadra temibile» : Torino - Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica, in trasferta, contro il Bologna . Sugli avversari: " I dati non mentono, loro sono una buona squadra ed ...

Torino - Mazzarri : “Bologna temibile in casa” : “Il Bologna è una squadra temibile, in casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno facendo bene come la Roma e l’Udinese”. Walter Mazzarri presenta così la trasferta del suo Torino, che grazie alla sosta ritrova gli infortunati De Silvestri e, soprattutto, Zaza. “E’ rientrato in gruppo da due giorni ma l’ho visto carico e motivato”, dice il tecnico granata. Difficile capire se ...

Torino - Mazzarri : "Belotti carico - Iago sta bene. Ma occhio al Bologna di Palacio" : Walter Mazzarri, in conferenza stampa, presenta il match di domani contro il Bologna: 'In casa sono una squadra temibile, hanno vinto contro due squadre che stanno andando bene come la Roma e l'...