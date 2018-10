Bologna : Inzaghi - "Grande carattere" : ANSA, - Bologna, 21 OTT - "Abbiamo fatto qualcosa di fantastico riprendendo questa gara. Non mi aspettavo che i nostri giovani avessero tanto carattere e questo mi fa ben sperare per il futuro": l'...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Grande soddisfazione - ma dobbiamo migliorare nel gioco» : Bologna-TORINO 2-2: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie A Bologna Inzaghi Torino Serie A

Retroscena Bologna : Pippo Inzaghi è stato ad un passo dall’esonero : Le ultime novità in merito al caso Pippo Inzaghi il quale ha rischiato l’esonero quest’oggi: il pareggio del suo Bologna lo ha “salvato” Pippo Inzaghi è stato ad un passo dall’esonero dalla panchina del Bologna. Una rimonta davvero superlativa da 0-2 a 2-2 contro il Torino, ha salvato l’allenatore bolognese. In caso di sconfitta, secondo le indiscrezioni che arrivano dal Dall’Ara, Inzaghi sarebbe ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Torino? Tra le più forti del campionato» : Bologna - "La partita di Cagliari va dimenticata: dobbiamo dare continuità alle prestazioni che in casa abbiamo fatto contro Roma e Udinese" . Il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi , si prepara al ...

Inzaghi e Nesta - amici contro : Bologna-Perugia 1-1 in amichevole : La cronaca del match Diverse assenze per Pippo Inzaghi, che oltre ai giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è stato costretto a fare a meno anche di Federico Mattiello, uno dei più positivi ...

Bologna - Inzaghi : 'Non capisco i processi - ecco i nostri nuovi acquisti' : L'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport 24 : 'Mancano tanti giocatori, ma abbiamo la possibilità di vederni altri e di recuperare al meglio qualche infortunato. Avremo un'amichevole per mettere minuti sulle gambe di giocatori ...

Bologna - Inzaghi : “Serve tranquillità - lasciateci lavorare!” : Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo l’andamento della propria squadra e il periodo che sta attraversando. L’allenatore è apparso amareggiato e deluso dalle critiche che il Bologna sta ricevendo, chiedendo alla gente di poter lavorare in tranquillità: “Andiamo avanti e lasciamo lavorare i giovani che hanno bisogno di […] L'articolo Bologna, Inzaghi: “Serve ...

Bologna : Inzaghi - avevamo iniziato bene : ANSA, - CAGLIARI, 6 OTT - "Sono molto arrabbiato per il gol preso: non si può lasciare un uomo da solo in mezzo all'area. avevamo iniziato bene e avevo l'impressione che si potesse crescere e fare di ...

Bologna - Inzaghi accusa i suoi calciatori : “Atteggiamento da rivedere - è mancata convinzione” : È un Inzaghi molto amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta del suo Bologna in quel di Cagliari. Il tecnico dei felsinei ha accusato i suoi calciatori, responsabili di aver giocato con poca convinzione: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Venivamo da due partite vinte, dovevamo dare continuità. Al primo tiro abbiamo subito il gol, non mi è piaciuto. Inizialmente arrivavamo bene al ...

Cagliari-Bologna 2-0 - Joao Pedro e Pavoletti stendono Inzaghi : CAGLIARI - La prima vittoria casalinga del Cagliari, la seconda da inizio stagione, porta indiscutibilmente la firma dell'argentino Castro. Certo, si vince in undici, ma le sue giocate hanno scavato ...

Cagliari-Bologna 2-0 : Joao Pedro e Pavoletti affondano Inzaghi : ROMA - A vederlo giocare sembra impensabile che il Cagliari navighi nelle zone basse della classifica. La squadra di Maran gioca una partita perfetta e batte per 2-0 il Bologna di Inzaghi , ancora a ...

Cagliari-Bologna - Castro dà spettacolo e salva la panchina di Maran : a tremare adesso è il “povero” Inzaghi! : Cagliari vittorioso di fronte al pubblico amico grazie ad una grande prestazione del centrocampista Castro “portato” in Sardegna dal tecnico Maran Maran salvato dal fido Castro. Sembra essere un copione scritto a tavolino, invece è proprio la realtà dei fatti andati in scena oggi in quel di Cagliari. La squadra dell’ex tecnico del Chievo Verona, ha dominato contro il Bologna, grazie sopratutto ad una mossa tattica ideata ...