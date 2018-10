Bianca de’ Medici ne I Medici 2 | chi è? | Storia & Scheda

ilnotiziangolo

: @Bianca_neige @Miky_born2read Parlavo de naingocoso è l'antisportivo per eccellenza - abusivissimo : @Bianca_neige @Miky_born2read Parlavo de naingocoso è l'antisportivo per eccellenza - g_daniela_ : Sono andata a sbirciare chi sarebbe stato il consorte di Bianca De Medici e ho scoperto che ha avuto 16 figli ?? #IMedici2 -

(Di domenica 21 ottobre 2018)de’sarà interpretata da Aurora Ruffino ne I2. Sorella maggiore di Lorenzo, sarà artefice dell’unione fra la sua famiglia e quella dei Pazzi, grazie all’amore perduto per Guglielmo.ed il marito pagheranno caro per il loro coinvolgimento nella Congiura al centro de I2: verrà esiliata.de’ne I2:del personaggio Ha pochi anni più di Lorenzo ed in quanto donna verrà relegata in secondo piano rispetto alle vicissitudini economiche e politiche della famiglia.verrà comunque educata secondo i valori umanisti medicei, riuscendo a tenere in alta considerazione il valore artistico offerto da Firenze e le sue molteplici eccellenze. Non ci sono molti dati certi sulle sue sembianze, ma un suo ritratto è presente nella Cappella dei Magi a PalazzoRicciardi realizzato da Benozzo Gozzoli. Sandro ...