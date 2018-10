laprimapagina

: #Bergamo Matteo Pedretti è tornato a casa - Laprimapagina : #Bergamo Matteo Pedretti è tornato a casa - MissingDeniseMp : @ritadallachiesa #Bergamo Matteo è tornato a casa! ?? - MissingDeniseMp : RT @CerchiamoDenise: #Bergamo Matteo è tornato a casa! ?? -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Sono stati momenti di grande apprensione per la famiglia, per gli amici e per i compagni di scuola. Da