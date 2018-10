Beppe Grillo vuole meno poteri per il Quirinale

Beppe Grillo non te lo aspetti - elogia Salvini : “Politico di professione ma è leale” : Beppe Grillo che non ti aspetti, parlare bene di Matteo Salvini e racconta un aneddoto con la mamma di Salvini Beppe Grillo a briglie sciolte ha raccontato di un suo incontro con il leader della Lega, quando salutandolo gli ha passato al telefono sua madre. Grillo non si è fatto sfuggire l’occasione per piazzare una battuta: “Signora, salve, ma quel giorno perché non ha preso la pillola?”. A PROPOSITO DI Beppe Grillo: Italia a ...

Italia a 5 Stelle - Arrivano i primi fischi per Di Maio - interviene e ci pensa Beppe Grillo : Italia a 5 Stelle, Arrivano i fischi a Di Maio, il grillino ha dovuto invitare alla calma il pubblico di attivisti. Beppe Grillo riesce a sistemare la situazione a modo suo Prima che intervenisse Beppe Grillo sul palco di Italia 5 Stelle a Roma, nessuno dei big grillini che è intervenuto ha osato pronunciare la parola “Lega”, né tanto meno citare il nome di Matteo Salvini. Lo stesso Luigi Di Maio, intervenuto poco prima del comico ...

Beppe Grillo affondo sul Presidente della Repubblica : “Ha troppi poteri” : Beppe Grillo sul palco di Italia a 5 Stelle lancia una freccia sul Capo dello Stato: “Ha troppi poteri”, i 5 Stelle non ci stanno troppi poteri. Troppe cariche. Va tutto cambiato. Anzi, no. L’intervento conclusivo della kermesse grillina Italia a 5 Stelle, firmato da Beppe Grillo, diventa un attacco del fondatore del partito di maggioranza relativa ai poteri e alle prerogative del Capo dello Stato. “Dovremmo togliergli i ...

'Togliamo i poteri al Capo dello Stato - ne ha troppi' : lo show di Beppe Grillo al Circo Massimo - VIDEO : 'La mia funzione è totalmente rovesciata: la satira a chi la devo fare? Questo Conte era un c di professorino che faceva l'esegesi di diritto romano e ora parla di cambiare il mondo. Non pensavo mai ...

Beppe Grillo a Italia a 5 Stelle «Togliere i poteri al capo dello stato» : Lo afferma Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle parlando della vicenda in cui è stato accusato di vilipendio

Beppe Grillo - la battuta al telefono con la madre di Salvini : 'Signora - perché non ha preso la pillola?' : ... durante il quale il pubblico ha ascoltato in silenzio, forse più convinto di prima che l'alleanza di governo con chi è anche alleato con Silvio Berlusconi, forse non è la fine del mondo.

Beppe Grillo - l'attacco contro il Quirinale : 'Il Presidente della Repubblica ha troppi poteri' : Beppe Grillo è tornato ad attaccare il Quirinale durante il suo comizio a Italia a 5 stelle al Circo Massimo di Roma. Il comico ha ricordato una vecchia battuta su Giorgio Napolitano quando disse che ...

Italia 5 stelle - Giuseppe Conte e Beppe Grillo chiudono la manifestazione. Trenta : “Verità per Cucchi è impegno di Stato” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

M5S - No Tap a 5 stelle pronti a contestare Beppe Grillo al Circo Massimo : Quando arrivano i No Tap? Li aspettano tutti. Loro stanno salendo sul pullman dalla Puglia e raccontano: 'Faremo casino quando parla Grillo, domani'. Per amplificare la loro contestazione ai vertici 5 ...

Caro Beppe Grillo - convinci il sindaco Cinque ad abbattere l'ecomostro di Aspra : Caro Beppe,tu che ami il mare siciliano, lo rispetti e lo ritieni un simbolo tanto importante da attraversare a nuoto lo Stretto, non puoi permettere l'insulto che il sindaco di Bagheria insieme ad altri 5 Stelle intende fargli. Il sindaco Patrizio Cinque, la deputata Caterina Licatini e altri esponenti del tuo movimento hanno deciso di comprare all'asta l'obbrobrio edilizio che trasforma il paradiso di un tempo, la spiaggia di Aspra, in un ...