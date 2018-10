Beppe Grillo | ' Togliamo i poteri al Capo dello Stato | Salvini? Un politico leale'

Blastingnews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il M5S suona la carica e lo fa dal Circo Massimo VIDEO, nel corso della partecipatissima kermesse 'Italia a 5 Stelle'. Un bagno di folla per i leader pentastellati in versione istituzionale. In tal senso Luigi Di Maio parla in maniera concreta di quanto fatto al governo, ma anche dei prossimi appuntamenti elettorali ad iniziare da quello per le Europee del prossimo anno. Chi invece rompe gli argini, ma non potrebbe essere altrimenti, è il guru in persona., fondatore e, ancora oggi, leader ideologico a Cinque Stelle, ha attaccato in maniera frontale la massima carica, il Presidente della Repubblica. 'Ilnon è più in sintonia con il nostro modo di pensare' Il momento più caldo, pertanto, è arrivato in concomitanza con l'ingresso sul palco diche ha puntato l'indice sulla vicenda a to della quale èaccusato di vilipendio. ...