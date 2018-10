Benicio Del Toro | misterioso e impenetrabile a caccia di Narcos

"Soldado" - il carisma di Benicio Del Toro al servizio di Sollima : Girare "Soldado" significava misurarsi con la pesante eredità lasciata da Denis Villeneuve e dal suo "Sicario", bellissimo film uscito tre anni fa. Stefano Sollima, raccolta la sfida, è riuscito nell'intento di debuttare a Hollywood senza snaturare il proprio stile registico e confezionando un sequel che non sfigura a confronto con l'originale.Dopo aver raccontato la guerra interna a un clan criminale in "Gomorra - La serie" e aver collegato la ...

Stefano Sollima : «Benicio Del Toro e Josh Brolin sono due mostri» - : Sì, per esempio E poi l'idea di fare un film di intrattenimento, che al contempo raccontasse anche un pezzo del mondo in cui viviamo, affrontando un tema forte come l'immigrazione in maniera semplice,...

Gf Vip 3 - Eleonora Giorgi : "Benicio Del Toro è un cesso" : Non si capisce a quale gioco stia giocando Eleonora Giorgi: o l'attrice non si rende conto di essere concorrente di un reality show visto da milioni di persone (non tantissime, a giudicare dall'Auditel) oppure vuole conquistarsi il ruolo da protagonista del programma sparlando di chiunque le capiti a tiro, anche se una strategia del genere non farebbe onore alla sua carriera.Aldo Grasso ha detto di lei che è l'unica ad avere un passato, ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : “Benicio Del Toro? Lo trovo un cesso. Uno con delle occhiaie profonde da malattia renale” : Ognuno ha una storia da raccontare e al Grande Fratello Vip il judoka Fabio Basile mostra costantemente un lato solare e sorridente. Il concorrente, già ballerino a Ballando con le stelle, in giardino con le Donatella racconta però un episodio molto brutto accaduto nella sua infanzia quando aveva solo cinque anni e mezzo. Il ragazzo ha oggi un desiderio che confida alle sorelle Provvedi: “Non sono mai riuscito a ringraziare il chirurgo che ...

SICARIO/ Su Rai 4 il film con Benicio Del Toro e Josh Brolin (oggi - 19 ottobre 2018) : SICARIO, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nel cast: Benicio del Toro, Josh Brolin e Emily Blunt, alla regia Denis Villeneuve. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:10:00 GMT)

Soldado - Benicio Del Toro vs Josh Brolin in una clip esclusiva : Fullscreen01/08 Soldado, un frame dal teaser trailler02/08 Soldado03/08 Soldado, un frame dal trailler04/08 Soldado,il poster05/08 Soldado, un frame dal teaser trailler06/08 Soldado, un frame dal trailler07/08 Soldado08/08 Soldado Il 18 ottobre arriva finalmente anche in Italia, “Soldado” il fortunato seguito di “Sicario” che ha segnato nei mesi scorsi il ‘debutto internazionale’ di Stefano Sollima dopo i ...

Tornano Josh Brolin e Benicio Del Toro insieme contro il narcotraffico - ecco 'Soldado' : Nelle sale il 18 ottobre il debutto americano del regista di 'A.C.A.B.', 'Suburra' e 'Gomorra - la serie', action-thriller che vede protagonisti due antieroi che rischiano la vita nello spietato mondo di frontiera del mercato della droga e della politica estera americana. 'Soldado' ha incassato negli Stati Uniti nel primo weekend di programazione oltre 19 milioni di dollari e attualmente è ...

Benicio Del Toro : "Dicevano fossi alcolizzato - troppo ingrassato. Da Hollywood non mi chiamavano più" : Benicio Del Toro, sarà il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, in edicola il 10 ottobre. Al magazine ha raccontato come la sua carriera sia stata costellata non solo da grandi successi e film d'autore, ma anche da periodi difficili.Dopo "Paura e delirio a Las Vegas" non ho trovato lavoro per un bel po'. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. Parlavano solo di quanto io fossi ...

Benicio Del Toro : «Quando dicevano che ero alcolizzato e da Hollywood non mi chiamavano più» : Soldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro«Dopo Paura e delirio a Las Vegas non ho trovato lavoro per un bel po’. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. I registi non mi prendevano in considerazione. Parlavano solo di quanto io fossi ingrassato. In effetti, ero ingrassato per il film ...

