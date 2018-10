Belen Rodriguez in lacrime abbandona lo studio Video | Luca | il ricordo della figlia

Gossip : Belen Rodriguez bacia Pietro nell'attesa di un nuovo amore : Da quando è tornata ufficialmente single, i riflettori del Gossip sono ancora di più puntati su Belen Rodriguez e su quello che fa. Le ultime foto che i paparazzi sono riusciti a rubare sono quelle in cui la showgirl scambia simpatiche effusioni con un ragazzo. La persona che è stata beccata mentre baciava sulle labbra l'argentina, si chiama Pietro ed è un noto pr: tra i due, però, c'è soltanto affetto e stima perché i bene informati sostengono ...

Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime a Tu Si Que Vales (VIDEO) : Tu Si Que Vales: Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime per Aurora Grandi emozioni a Tu Si Que Vales nel corso della quarta puntata di sabato 20 ottobre. Un omaggio inatteso e commovente da parte del concorrente Luca Guadagnini, cantautore di Genzano. Il 45enne ha scritto un brano per la figlia Aurora, scomparsa all’età di due anni per un neuroblastoma infantile, che ripercorre il suo breve vissuto in ospedale che in famiglia. Sono ...

Tu sì que Vales – Belen - tutti i dettagli del suo vestito rosso corallo : outfit da urlo per la Rodriguez : Belen Rodriguez protagonista assoluta del sabato sera di Canale 5, l’argentina indossa un vestito rosso corallo a ‘Tu sì que Vales’ Belen Rodriguez si è resa protagonista della puntata di questa sera di ‘Tu Sì Que Vales‘. La bellissima argentina ha presenziato nel programma di Canale 5 con uno splendido vestito rosso corallo del brand Bluemarine, che però non risulta acquistabile on line sul sito e-commerce ...

Belen Rodriguez : notte brava per la showgirl insieme ad i suoi amici. Guarda le FOTO : Belen Rodriguez scatenatissima. Dopo l’addio con Andrea Iannone, arrivato ormai un mese fa dopo due anni d’amore, la showgirl argentina si gode la sua ritrovata vita da single con gli amici di sempre. Eccola... L'articolo Belen Rodriguez: notte brava per la showgirl insieme ad i suoi amici. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - sexy spogliarello davanti a Giuseppe : il sensuale backstage [VIDEO] : Belen Rodriguez si spoglia davanti a Giuseppe Dicecca, ecco chi è l’uomo davanti a cui la sexy argentina può concedersi di restare in déshabillé Belen Rodriguez nel backstage di un servizio fotografico si diverte insieme alla sua crew. La bellissima argentina e la sua troupe sono un gruppo davvero affiatato e rodato, che compare ogni qualvolta la meravigliosa modella ha un nuovo lavoro a cui dedicarsi. Nell’ultimo shooting ...

Le rivelazioni di Stefano De Martino : la sua donna ideale sembra proprio Belen Rodriguez : Stefano De Martino è stato l'ospite d'onore dell'ultima puntata di Big Show, il programma dove Andrea Pucci mette in mostra tutte le sue attitudini comiche. Grazie ad un gioco che hanno escogitato il presentatore e la sua spalla Katia Follesa, il pubblico è venuto a conoscenza delle caratteristiche che deve avere la donna ideale del ballerino. A colpire l'attenzione degli appassionati di Gossip è stato il fatto che l'identikit che il 29enne ha ...

Belen Rodriguez E FABRIZIO CORONA/ Parla Nina Moric : "Nessun rancore - ma non mi è mai piaciuta" (Verissimo) : Ospite di Verissimo, Nina Moric racconta a lungo la sua relazione con FABRIZIO CORONA. Lo fa passando in rassegna le sue ex "storiche", tra cui Silvia Provvedi e BELEN RODRIGUEZ.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:22:00 GMT)

#Tusiquevales 5 – Quarta puntata del 20 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Quarta puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La terza puntata, ...