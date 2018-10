Basket | Serie A | Varese rialza la testa | quinto k o per Trento

Diretta/ Reggio Emilia Torino streaming video tv Rai : parola a Cagnardi. Orario (Serie A Basket ) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: Orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:48:00 GMT)

DIRETTA / Brindisi Sassari (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! ( Basket Serie A1) : DIRETTA Brindisi Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaPentassuglia, valida per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Diretta/ Olimpia Milano Pistoia (risultato live 26-24 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto ( Basket Serie A1) : Diretta Olimpia Milano Pistoia , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Diretta / Trieste Brescia (risultato live 24-19) streaming video e tv : fine 10'! ( Basket Serie A1) : Diretta Trieste Brescia , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRubini ed è valida per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:17:00 GMT)

Diretta/ Olimpia Milano Pistoia streaming video e tv : il protagonista Mike James ( Basket Serie A1) : Diretta Olimpia Milano Pistoia , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Basket - Serie A : Varese batte Trento 93-85 - terzo ko di fila per la Dolomiti Energia : Varese - Trento 93-85 , la cronaca Il pericolo numero 1 Avramovic , 24,5 punti di media, viene contenuto piuttosto bene dalla difesa di coach Buscaglia , 3 punti, , così ci pensa Scrubb a trascinare ...

Basket - Serie A 2018-2019 : a Varese l’anticipo del mezzogiorno - Trento mai così male a inizio stagione : L’anticipo di mezzogiorno del terzo turno del campionato di Serie A 2018-2019 è appannaggio dell’Openjobmetis Varese, che batte per 93-85 la Dolomiti Energia Trentino, conquista la propria seconda vittoria casalinga e condanna i vicecampioni d’Itala a una partenza ad handicap come mai era occorsa prima: dal 2014-15, infatti, non era mai successo che la formazione di Maurizio Buscaglia iniziasse con tre sconfitte di fila. Gli ...