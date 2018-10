Basket | Serie A | Varese batte Trento 93-85 | terzo ko di fila per la Dolomiti Energia

Risultati Serie A Basket 3ª giornata – Varese batte Trento nel lunch match : Il lunch match della 3ª giornata di Serie A regala a Varese il secondo successo della sua stagione: i padroni di casa battono Trento, sempre sconfitta nelle prime 3 gare Dopo il ko a Sassari della scorsa giornata, Varese torna al successo nel lunch match che apre la domenica del 3° turno della Serie A di Basket italiana. La formazione allenata da coach Caja supera Trento con il punteggio di 93-85. Varese domina il match, specialmente nel ...

Basket - Serie A 2018-2019 : a Varese l’anticipo del mezzogiorno - Trento mai così male a inizio stagione : L’anticipo di mezzogiorno del terzo turno del campionato di Serie A 2018-2019 è appannaggio dell’Openjobmetis Varese, che batte per 93-85 la Dolomiti Energia Trentino, conquista la propria seconda vittoria casalinga e condanna i vicecampioni d’Itala a una partenza ad handicap come mai era occorsa prima: dal 2014-15, infatti, non era mai successo che la formazione di Maurizio Buscaglia iniziasse con tre sconfitte di fila. Gli ...

Calendario Serie A Basket oggi - terza giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming : Dopo l’antipasto costituito dall’anticipo tra Vanoli Cremona e Red October Cantù, vinto dalla formazione di Evgeny Pashutin con un ampio 79-96, arriva la terza domenica di Serie A 2018-19, che vedrà in campo sette partite tra il pomeriggio e la sera. Si comincerà con Varese-Trento, in un mezzogiorno che promette un certo numero di scintille a Masnago, visto anche il periodo non esattamente positivo della Dolomiti Energia. ...

