Basket | Serie A 2018-2019 | a Varese l’anticipo del mezzogiorno | Trento mai così male a

(Di domenica 21 ottobre 2018) L’anticipo didel terzo turno del campionato diè appannaggio dell’Openjobmetis, che batte per 93-85 la Dolomiti Energia Trentino, conquista la propria seconda vittoria casalinga e condanna i vicecampioni d’Itala a una partenza ad handicap come mai era occorsa prima: dal 2014-15, infatti, non era mai successo che la formazione di Maurizio Buscaglia iniziasse con tre sconfitte di fila. Gli uomini di Attilio Caja possono invece festeggiare con sei uomini in doppia cifra, il migliore dei quali è Thomas Scrubb con 19 punti; buone anche le prestazioni di Giancarlo Ferrero, a quota 16, e Matteo Tambone (13), mentre si segnala la doppia doppia di Tyler Cain (14 con 14 rimbalzi). Alla Dolomiti Energia non bastano i 23 punti di Diego Flaccadori e i 20 di Toto Forray.comincia forte con un 6-0 firmato Cain-Scrubb, manon è molto ...