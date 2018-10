Barcellona | Messi si frattura il radio | salterà la sfida Champions con l' Inter

Barcellona - Leo Messi salta l’Inter per infortunio : sui social spunta il… dispiacere del club nerazzurro [FOTO] : L’attaccante argentino salterà la partita tra Barcellona e Inter, una notizia che ha spinto il club nerazzurro ad inviare un tweet di vicinanza alla Pulce La frattura del radio del braccio destro riportata nel corso del match con il Siviglia obbligherà Lionel Messi a star fermo per tre settimane, saltando dunque il match di Champions con l’Inter e il Clasico con il Real Madrid. Una notizia pessima per Valverde, che dovrà fare a ...

Liga : Messi fa crac in Barcellona-Siviglia. Fuori 3 settimane : Liga– Il ritorno in vetta nella Liga spagnola comporta conseguenze pesanti per il Barcellona di Valverde. Ieri sera, al Camp Nou, i blaugrana hanno sconfitto per 4-2 il Siviglia di Manchìn, che arrivava alla sfida da capolista e rivelazione di questo avvio di campionato. Il prezzo pagato per la vetta, però, è stato altissimo: Leo […] L'articolo Liga: Messi fa crac in Barcellona-Siviglia. Fuori 3 settimane proviene da Serie A News ...

Barcellona - pessime notizie per Lionel Messi : diagnosi e tempi di recupero dopo l’infortunio al braccio : L’attaccante argentino ha riportato la frattura del radio del braccio destro, salterà la sfida di andata contro l’Inter e il Clasico con il Real Madrid Il Barcellona perde Lionel Messi per tre settimane, l’attaccante argentino infatti ha riportato la frattura del radio del braccio destro nel corso del match contro il Siviglia. AFP/LaPresse A comunicarlo è il club blaugrana, che ha rivelato anche i tempi di recupero della ...

Barcellona - allarme Messi : ko a pochi giorni dall'Inter : La Pulce cade male e si infortuna al gomito, le sue condizioni da valutare: in dubbio anche per il Clasico

Liga - Barcellona-Siviglia : Messi esce al 26' per infortunio : Al 26' del primo tempo di Barcellona-Siviglia, Leo Messi è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il numero 10 blaugrana, autore anche dell'assist dell'1-0, è uscito per un infortunio al ...

Barcellona - Messi si fa male a un braccio : a rischio Inter e Clasico col Real : Messi tiene in apprensione i tifosi del Barcellona. Nel corso del big match della nona giornata contro il Siviglia, dopo aver servito un assist vincente a Coutinho e aver Realizzato il 2-0, il ...

Infortunio Messi - shock Barcellona : l’attaccante esce in lacrime : Infortunio Messi – Si sta giocando una giornata importante valido per la Liga spagnola, in campo il Barcellona nella gara contro il Siviglia, alla fine del primo tempo doppio vantaggio per la squadra blaugrana grazie alle reti di Coutinho e Messi. Al 26′ shock per il Barcellona, il calciatore argentino costretto a lasciare il campo per un Infortunio al braccio, al suo posto Dembele. L’attaccante adesso potrebbe saltare la ...

Messi infortunio al braccio : rischia Barcellona-Inter di Champions? Le ultime news : Il fuoriclasse argentino si è infortunato nel corso della sfida di campionato con il Siviglia. Dopo aver segnato il gol del 2-0 al 14', Messi è stato costretto a uscire dal terreno di gioco due minuti ...

Barcellona – Grave infortunio per Leo Messi - torsione innaturale del braccio : immagini shock [VIDEO] : Nel corso del match con il Siviglia, Leo Messi è stato protagonista di una brutta caduta che potrebbe costargli un lungo stop Attimi di apprensione in casa Barcellona, Leo Messi infatti potrebbe aver riportato un Grave infortunio nel corso del match contro il Siviglia. L’argentino è caduto pesantemente sul braccio destro, avvertendo subito un dolore lancinante. Immediatamente soccorso dai medici blaugrana, Messi è stato sostituito da ...

