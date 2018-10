Balto | il film

ideegreen

: RT @lucacerasuolo: Com’era quella storia che il cinema e l’arte non possono cambiare le cose? La pressione mediatica generata dal film su… - marta_balto : RT @lucacerasuolo: Com’era quella storia che il cinema e l’arte non possono cambiare le cose? La pressione mediatica generata dal film su… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) C'è tanta verità nel, a livello di cronaca ma anche di analisi delle meccaniche e delle logiche che vigono in una società chiusa in cui si ragiona per pregiudizi, divisioni per razza, preferenze ...