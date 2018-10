Balto | cane e film

ideegreen

: RT @Tremenoventi: Quando qualcuno si descrive dicendo “non sono una persona così, non sono una persona colì” io penso sempre 'Non è cane, n… - retweeps_it : RT @Tremenoventi: Quando qualcuno si descrive dicendo “non sono una persona così, non sono una persona colì” io penso sempre 'Non è cane, n… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)è undi animazione che ci permette di puntare l’attenzione sui cani ma non solo, anche sui meccanismi di inclusione e di esclusione dei branchi, branchi di essere umani o di esseri animali. Non ha riscosso successo tanto come altrima è a mio parere da vedere proprio per la complessità che la storia narrata contiene. Come spesso accade con i lungometraggi animati, si hanno due possibili piani di visione, uno più terra a terra, per bambini o per menti semplici, e uno più alto che ci obbliga a pensare ai massimi sistemi e ad analizzarli alla luce di una storia per ragazzi. Siamo disposti a farlo? In ogni caso, buona visione. (altro…)Idee Green.