Avellino Virtus Bologna Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Basket - Champions League 2018-2019 : comincia l’avventura di Avellino - Venezia e Virtus Bologna : Dopo che la fine di settembre ha visto svolgersi i tre turni di qualificazione (non superati da Cantù), per la Basketball Champions League 2018-19 è tempo di scaldare i motori, perché inizia la stagione regolare. Quattro gironi da otto squadre, 14 partite di stagione regolare, tre italiane in lotta per poter passare questa prima fase della competizione nata nel 2016-17 e il cui trofeo è detenuto dall’AEK Atene. Andiamo a vedere cosa offre ...