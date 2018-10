Autopsia non autorizzata a un turista britannico deceduto | espiantati alcuni organi

Blastingnews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Undi 62 anni, David Humphries, si era recato in vacanza presso un resort della nota localita' turistica Hurghada, che si affaccia sul Mar Rosso, in Egitto. Con lui c'erano la moglie Lynda di 59 anni e la figlia Anita Goodall, insieme ad altre persone del suo nucleo familiare. Il meccanico inglese era giunto ad Hurghada il 7 settembre e dopo sette giorni circa dal suo arrivo aveva cominciato ad avvertire dei dolori al petto che lo avevano spinto a recarsi all'ospedale più vicino per un controllo. Al ricovero di una notte erano te le dimissioni, ma purtroppo, rientrato in albergo, il 18 di settembre l'uomo aveva accusato un malore che lo aveva fatto cadere in piscina privo di sensi. Ilinglese era stato portato in ospedale dove èpoche ore dopo Nell'ultimo tentativo di salvargli la vita, David Humphries era stato di nuovo condotto in ...