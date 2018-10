Aumentano i morti di sballo e sempre più ragazzi cedono all' alcol Una ricerca

agi

: Troppi incidenti. Aumentano le morti. Soprattutto fra i centauri. E' colpa anche dei nostri vizi...Intervista a Giu… - GioPepi : Troppi incidenti. Aumentano le morti. Soprattutto fra i centauri. E' colpa anche dei nostri vizi...Intervista a Giu… - carlogubi : Le navi salvavita delle ONG bloccate dalla xenofobia populista. I cinici deliri sui 'pull factor' smentiti da una r… - steeriva : @MarcoCantamessa @DiMignolo @MgMariagrazia @matteosalvinimi Bloccare una ong è stato 'pesante' ma così facendo oggi… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) L'è la sostanza psicotropa che miete più vittime in termini di dipendenza, rispetto a fumo, droghe sintetiche e cocaina. Rappresenta, infatti, il primo fattore di rischio per la salute in Europa,...