Atletica – Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistato i titoli assoluti nei

(Di domenica 21 ottobre 2018)Elstraordnari nei Campionati Italiani di mezza maratona a FolignoElconquistano inei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno (Perugia). La piemontese del Laguna Running si lascia alle spalle un paio di stagioni difficili e vince il suo terzo tricolore sui 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2012 e 2014, con il tempo di 1h12:04. Per la 42enne primatista italiana di maratona due volte d’argento in azzurro (ai Mondiali 2013 e poi anche agli Europei 2014), che potrebbe rientrare in azione sulla doppia distanza il 2 dicembre a Valencia, un bel ritorno al successo davanti alla compagna di club Sara Dossena. Oggi la 33enne lombarda, sesta alla rassegna continentale di Berlino e argento a squadre, viene staccata al 15° km per chiudere seconda in 1h12:53 verso la maratona di New York che ...