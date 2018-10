Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018

davidemaggio

: #TVUSA La settimana sui canali cavo #409 – Bilancio #ascolti telefilm da domenica 14 a sabato 20 ottobre 2018: scen… - antoniogenna : #TVUSA La settimana sui canali cavo #409 – Bilancio #ascolti telefilm da domenica 14 a sabato 20 ottobre 2018: scen… - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno #527 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 21 a sabato 27 ottob… - Pantattiva : @cratete sei su un pulmino? o ascolti perplesso il vocale di svetlana per la conferenza a casa sua? ?? o ti ho manda… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Shrek Terzo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Killing Point totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Little Murders ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 le Qualifiche di Formula 1 ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul Nove Vertical Limit ha ottenuto .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto .000 spettatori ...