Ascolti TV 20 ottobre 2018 Ulisse di Alberto Angela conclude in salita | Tu si que vales

Ascolti tv 20 ottobre : Tu si que vales stravince - ma Ulisse chiude in bellezza : Ascolti tv ieri: Tu si que vales sbaraglia la concorrenza e fa il boom di Ascolti Dopo già due vittorie conquistate dall’ammiraglia Mediaset, ieri 20 ottobre si è assistito ad un altro scontro tra Tu si que vales su Canale 5 e Ulisse – il piacere della scoperta su Rai 1. L’ultimo, in realtà, visto […] L'articolo Ascolti tv 20 ottobre: Tu si que vales stravince, ma Ulisse chiude in bellezza proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv sabato 20 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi 4.453.000 telespettatori, share 22,5%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 1.178.000, 5,5%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.004.000 telespettatori, share 4,8%. Su Rai 3 I Topi ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 4,9%. Su Canale 5 Tu sì que vales (live) ha registrato un netto di 5.123.000 telespettatori, share 29,6%. Su Italia 1 Il film Shrek ...

Verissimo vs Italia Sì - chi ha vinto? | Ascolti tv pomeriggio - 20 ottobre 2018 : Verissimo o Italia Sì, chi ha vinto la nuova sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 20 ottobre 2018? La sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni, ovvero fra Canale 5 e Rai 1 continua. Per ora l’ammiraglia Rai non è mai riuscita a battere l’agguerrita concorrenza, ma gli Ascolti della nuova trasmissione sono apparsi comunque molto buoni. Ecco cosa è successo nell’ultimo duello del sabato pomeriggio e come hanno ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.6% - Ulisse chiude in crescita (22.5%). Risultato eccezionale per la Pallavolo (6 - 3 mln – 36.1%) : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.47 – l’ultimo appuntamento con Ulisse, dedicato alla Principessa Sissi, ha conquistato 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto ...

Ascolti TV | Venerdì 19 ottobre 2018. Tale e Quale Show vince con il 22.2% - Solo al 10.3% : Tale e Quale Show 2018 - Alessandra Drusian imita Annie Lennox Su Rai1 Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 881.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha catturato l’attenzione di 1.066.000 spettatori (4.9%). Su ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018 : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Shrek Terzo ha intrattenuto .000 spettatori ...

Ascolti tv ieri - Ulisse - Sissi - Tu si que vales - Dati Auditel 20 ottobre 2018 : Nel primo episodio in onda in serata la squadra ha scoperto un assassino proto a mettere in scena spettacoli molto particolari. NCIS Los Angeles ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si que vales | Dati Auditel 20 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 20 ottobre 2018, chi ha vinto fra Ulisse e Tu si que vales? Le prime due sfide del sabato sera hanno visto trionfare l’ammiraglia Mediaset grazie al programma in cui vi sono all’opera: Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Sarà ancora così? Alberto Angela, però, pare essere più agguerrito che mai. Il noto divulgatore scientifico è molto amato e ha ...

Ascolti tv di venerdì 19 ottobre : vince Tale e Quale Show : vince la sfida degli Ascolti di prima serata Carlo Conti con Tale e Quale Show, lo spettacolo in onda venerdì 19 ottobre su Rai1, che ha raccolto 4 milioni 527 mila spettatori e uno share del 22.18%. La serata prevedeva anche su Canale5 Solo, che ha avuto una media 2 milioni 218 spettatori pari al 10.35% di share. Ascolti tv, il prime time Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1 milione 376 mila spettatori (7.95%). Su Rai3 il film Gli ultimi ...

Ascolti tv 19 ottobre : Tale e quale show trionfa - delusione Solo 2 : Ascolti tv ieri: ennesimo trionfo per Tale e quale show Sono stati tanti i programmi a sfidarsi nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre. Ma la sfida principale è avvenuta tra le due reti ammiraglie. Tale e quale show su Rai 1 e Solo 2 su Canale 5 si sono battuti per la terza volta […] L'articolo Ascolti tv 19 ottobre: Tale e quale show trionfa, delusione Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Tale e quale show - Carlo Conti vince gli Ascolti del 19 ottobre : flop di Solo 2 su Canale 5 : Un altro clamoroso trionfo per Carlo Conti. Il conduttore con Tale e quale show ha registrato 4.527.000 telespettatori, share 22,19%. Il trionfo di Raiuno è assoluto. A Canale 5, Solo le briciole: la ...

Ascolti tv 19 ottobre : Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 : Ascolti tv ieri: ennesimo trionfo per Tale e quale show Sono stati tanti i programmi a sfidarsi nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre. Ma la sfida principale è avvenuta tra le due reti ammiraglie. Tale e quale show su Rai 1 e Solo 2 su Canale 5 si sono battuti per la terza volta […] L'articolo Ascolti tv 19 ottobre: Tale e quale show trionfa ancora contro Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv pomeriggio - 19 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultimo giorno della settimana e ultimo giorno di sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio per: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Chi ha vinto il 19 ottobre 2018 secondo i dati Auditel? Ecco cosa è successo su: Rai 1, Rai 2 e Canale 5 nelle rispettive trasmissioni di: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. Corrado Tedeschi e Jonathan Kashanian a Vieni da me Caterina Balivo ha dato il via all’ultima puntata ...

Ascolti TV | Venerdì 19 ottobre 2018. Tale e Quale Show vince con il 22.2% - Solo al 10.3% : Tale e Quale Show 2018 - Alessandra Drusian imita Annie Lennox Su Rai1 Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Solo ha raccolto davanti al video 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 881.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha catturato l’attenzione di 1.066.000 spettatori (4.9%). Su ...