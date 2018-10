Arte | i 70 anni di Strinati festeggiati con un volume e un Caravaggio ' ritrovato'

Chelsea Manchester United - Ianni si scusa con Mourinho. Sarri : 'Eravamo dalla pArte del torto' : Ho un certo livello di educazione, socialità e sport: ciò che ho fatto oggi l'avrei fatto a Madrid, Oporto e Milano , dove ha allenato, ndr, , cerco di comportarmi sempre allo stesso modo". Nel post-...

50 anni dal '68 - 50 anni di ribellioni - mArtedì 23 al Cervantes. : Una riflessione sulle grandi trasformazioni sperimentate dall'Europa, ed in particolare dalla Spagna e dall'Italia, a 50 anni dal quel vento di protesta giovanile che cambiò per sempre il mondo. L'...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : pArte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Spread Btp-Bund pArte sopra 330 punti - al top da 5 anni : Nei primissimi scambi lo Spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti, il top dal 2013. Gia' ieri aveva toccato 327 punti per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti ...

Amici - festa per i 111 anni dell'Atalanta Tutti ad Almè mArtedì. E si fa beneficenza : Festeggiare i centoundici anni di storia dell'Atalanta promuovendo un evento di carattere benefico. Promotori dell'iniziativa tre sezioni degli Amici : il club Dea Dalmen; i Lupi del Serio di ...

Vita - nuovo album - tour e dieci anni di carriera nel «gioco delle cArte» con Malika Ayane : La cover del nuovo album, Domino. Il 6 novembre Malika Ayane partirà da Genova con il tour L’«infanzia» al Teatro Alla Scala di Milano, con il debutto da corista davanti a un uditore d’eccezione: il maetro Riccardo Muti. La mamma e le zie che irrompono da sempre a sua insaputa ai concerti, «mettendomi in imbarazzo» (come quella volta che…). Il Marocco, le origini, i capelli oggi biondo platino e l’apparecchio ai denti ...

Manovra - via sanzioni e interessi su cArtelle. Si paga in 5 anni : Roma, 15 ott., askanews, - Via per tutti le sanzioni e gli interessi sulle cartelle esattoriali il cui pagamento viene dilazionato in 20 rate trimestrali, cioè in 5 anni. E' quanto riferiscono fonti ...

Dl fisco - fonti Lega : sanatoria sarà anche per liti e cArtelle esattoriali - 20 rate in 5 anni : Con la pace fiscale che partirà 'subito', si potrà sanare il contenzioso con il fisco 'pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria al secondo grado, al primo grado è il 50, senza ...

Due anni a EXPO 2020 Dubai - iniziative a Roma per promuovere pArtecipazione italiana : Eventi pubblici, mostre d'arte, conferenze scientifiche e culturali, festival, spettacoli, e molto altro ancora, delineeranno il percorso dell'Italia in movimento verso EXPO 2020 Dubai per generare ...

Aperta un'inchiesta sul mortale della 71. Niente autopsia : mArtedì il funerale di Alessandro Nanni : E' stata Aperta un'inchiesta sull'incidente che ha causato il ferimento di tre persone , sono tutte gravi ma non in pericolo di vita, e la morte di Alessandro Nanni , il 39enne spentosi all'alba lungo ...

Pixar tra Arte e hi-tech : 30 anni di animazione in mostra a Roma - : Il percorso espositivo, progettato da Fabio Fornasari, propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film. Il ...

Catania - a 23 anni ha un raro tumore : 'L'unica speranza è negli Usa' - pArte raccolta fondi : Una situazione assolutamente non semplice da gestire è quella che stanno vivendo i familiari di Luca Cardillo, un ragazzo di appena ventitré anni di Giarre, piccolo comune in provincia di Catania, che ha scoperto nel 2016 di avere un raro tumore [VIDEO] alle ossa dell'arto inferiore destro che gli ha compromesso praticamente la sua intera esistenza e per il quale rischia di morire. Nonostante la battaglia che perdura oramai da due anni, ...

Equilibrium Christmas Tour di Giovanni Allevi pArte a dicembre : tutte le date dei concerti : Dopo l’uscita del suo libro “L’Equilibrio della Lucertola”, torna il Tour di Giovanni Allevi a partire da dicembre fino al mese di gennaio, in cui l’artista sarà alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Giovanni Allevi è sicuramente uno dei compositori contemporanei più apprezzati nel panorama musicale, e dopo vari eventi per l’ultimo album “Equilibrium” e per il suo libro pubblicato lo scorso aprile, ha annunciato da poche ore sui suoi ...

Governo incontra le pArtecipate - Conte : “20 - 7 miliardi di investimenti in tre anni”. Salvini : “Senza Fornero migliaia di assunzioni” : “Abbiamo un piano di investimenti aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, per il prossimo quinquennio: stiamo parlando di 15 miliardi in più, che potrebbero arrivare a 20 se riuscissimo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la cabina di regia con le aziende controllate. “Stiamo parlando di 20,7 miliardi per il ...