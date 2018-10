Arriva l’Ora Solare | è tempo di spostare le lancette | potrebbe essere l’ultima volta

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 torna l’orache ci accompagnerà fino al 31 marzo del 2019: leandranno spostate indietro di un’ora, dalle 03:00 alle 02:00, e gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole. Termina in tal modo, dopo 7 mesi, l’ora legale, la variazione convenzionale dell’orario astronomico: con l’uso dell’ora legale si determina che, per un dato territorio, l’ora ufficiale dello stato venga calcolata in anticipo rispetto all’ora(naturale). Le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poiché centrando una parte rilevante delle attività durante le ore di lucesi riduce il ricorso all’illuminazione artificiale; dall’altro i cittadini possono beneficiare ...