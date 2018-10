Arrestato 38enne trecatese | sequestrata droga e 3 355 euro in banconote

Monza - ubriaco in auto travolge e uccide motociclista/ Ultime notizie : 38enne Arrestato - moglie vittima grave : Monza, ubriaco in auto travolge e uccide motociclista: moglie della vittima in gravi condizioni. A bordo dellavettura c'erano anche i due figli piccoli, 38enne ai domiciliari.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:42:00 GMT)