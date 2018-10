App Google | il rincaro per i consumatori sarà maggiore di 40$

Le Google App potrebbero costare ai Produttori fino a 35 euro per colpa della UE : Potrebbe essere un conto salatissimo quello “imposto” dalla comunità europea, che obbligherà i Produttori a pagare Google per includere le GApp nei loro dispositivi Le GApp potrebbero costare fino a 35 euro ai Produttori per essere preinstallate nei loro dispositivi Una cifra enorme potrebbero dover pagare i vari Produttori di smartphone per inserire nei dispositivi […]

Google Appone un’etichetta anticontraffazione sulle scatole dei suoi prodotti : Google ha deciso di venire incontro agli utenti e aiutarli, durante l’acquisto di un suo prodotto, a riconoscere la scatola di un prodotto originale da quella di uno contraffatto. Infatti il colosso di Mountain View leggi di più...

Google farà pagare le App Android come conseguenza della multa UE : Google farà pagare le app Android come risultato della multa comminata dall’Unione europea per abuso di posizione dominante, in questo caso (perché ci sono anche altre indagini in corso) del motore di ricerca della società sui dispositivi Android. Google contrattacca e fa pagare agli utenti la decisione dell’UE Google si sta adattando alla vita nell’UE dopo la multa antitrust di 4,34 miliardi di euro riscossa dalla Commissione ...

Da oggi Google autorizza l’installazione di App tramite P2P su Android : Google sta iniziando a consentire l'installazione di app offline tramite P2P, con supporto agli aggiornamenti dal Play Store e sicurezza garantita. L'articolo Da oggi Google autorizza l’installazione di app tramite P2P su Android proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora ha una web App per note ed elenchi : C'è una nuova web app per Google Assistant, chiamata elenchi e note, che permette di creare note ed elenchi da qualsiasi dispositivo abbia un browser web, quindi computer, smartphone e compagnia bella. L'articolo Google Assistant ora ha una web app per note ed elenchi proviene da TuttoAndroid.

La suite di Applicazioni Google potrebbe costare in Europa fino a 35 euro per ogni dispositivo : Secondo quanto riportano alcuni documenti confidenziali, la licenza per la suite di applicazioni Google costerà 35 euro ai produttori che vendono in europa. L'articolo La suite di applicazioni Google potrebbe costare in europa fino a 35 euro per ogni dispositivo proviene da TuttoAndroid.

Come Apparire su Google Maps : Non è un segreto ormai che Google Maps sia l’applicazione più completa per la navigazione e per le informazioni utili a viaggiare. Nemmeno Apple Maps, l’app dell’eterna rivale Apple, è riuscita a tenere il passo leggi di più...

Google lancia Android App Bundle e numerose novità per gli sviluppatori : Nel corso di Playtime 2018, voltosi oggi a Berlino e San Francisco, Google ha annunciato numerose novità per gli sviluppatori legate al Play Store. L'articolo Google lancia Android App Bundle e numerose novità per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Come far Apparire la propria attività su Google Maps : Se avete usato almeno una volta nella vita Google Maps, ossia le mappe di Google, avrete sicuramente notato quanto utile sia trovare in un unico posto tutti i negozi di una città con uno sguardo leggi di più...

Rivoluzione per l'universo Android : le App Google a pagamento per i produttori di dispositivi : Rivoluzione non da poco nel mondo Android, una Rivoluzione che arriva in risposta alla Commissione Europea che ha multato Google per una cifra di $5 miliardi a causa di violazione delle regole antitrust e che ha ordinato alla compagnia di smettere di "legare illegalmente" Chrome e l'app di ricerca ad Android.Ma in dettaglio quale sarebbe la Rivoluzione a cui abbiamo accennato? Come segnalato da The Verge, Google chiederà di pagare una licenza ...

Big Data - le trAppole per la ricerca : dalla fretta del profitto al potere di Google : Cosa vuol dire usare i Big Data in ambito scientifico? Qual è l’impatto dei colossi dell’hi-tech nella gestione delle informazioni? E i dati raccolti sui social media quanto sono affidabili? Sabina Leonelli, docente di filosofia e storia della scienza all’Università di Exeter, affronta il tema in La ricerca scientifica nell’era dei Big Data (Meltemi), in uscita il 18 ottobre, per capire a che punto siamo nel dibattito e nell’utilizzo ...