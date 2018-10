Apertura nuovo ospedale a Ragusa | lunedì tutti i dettagli

Bethesda Softworks inaugura l' Apertura di un nuovo studio in Russia : Bethesda Softworks si espande aprendo un nuovo studio niente meno che in Russia , possiamo apprendere da Dualshockers.L'annuncio ci giunge direttamente dalla sede di Rockville, dove Bethesda Softworks ha il suo quartier generale. Il nuovo ufficio russo sarà invece localizzato a Mosca, e si affiancherà alle altre numerose sedi site a Londra, Francoforte, Parigi, Eindhoven, Sydney, Hong Kong e Tokyo. L'ufficio di Mosca gestirà direttamente le ...

Regione Puglia - Emiliano nomina un nuovo assessore : con Borraccino Apertura a sinistra : Un colpo al cerchio e uno alla botte. Michele Emiliano ha nomina to un nuovo assessore allo Sviluppo economico: è Cosimo Borraccino , tarantino e di sinistra . Una nomina che arriva dopo l'entrata in ...

Municipio X - Ponte della Scafa Di Pillo : “Bene la riApertura ma serve un nuovo ponte” : Roma – Questa mattina alle 7.00, come preventivato, il Ponte della Scafa ha riparto alla circolazione nei due sensi di marcia. Alla riapertura era presente anche la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo. “Ancora una volta ribadisco la necessità di pensare al più presto alla realizzazione di un nuovo Ponte. Questo in considerazione del gran numero di persone che ogni giorno si recano a Fiumicino ed, in particolare, all’aeroporto ...