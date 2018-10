http://feedproxy.goo

: RT @giannifioreGF: #AnTuTu: qual è lo smartphone #Apple più potente?: Dopo aver visto la classifica degli… - AppleNews_it : RT @giannifioreGF: #AnTuTu: qual è lo smartphone #Apple più potente?: Dopo aver visto la classifica degli… - giannifioreGF : #AnTuTu: qual è lo smartphone #Apple più potente?: Dopo aver visto la classifica degli… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Dopo aver visto la classifica degliAndroid più potenti relativa al mese di settembre,ha stilato l’analoga classifica per i dispositivi. Ai primi due posti, iPhone Xs e iPhone Xs Max, non sono una sorpresa grazie al nuovo processoreA12 Bionic che è montato anche su iPhone XR.e il processore a 7nmA12 Bionic è un aggiornamento del predecessore A11 Bionic ed è il primo chip 7nm del settore. È dotato di una CPU a sei core abbinata a una GPU a quattro core, entrambe progettate da. Per quanto riguarda le prestazioni, il SoC A12 Bionic ha due core dedicati alle prestazioni fino al 15% più veloci e il 40% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto al modello precedente. È dotato inoltre di quattro core di efficienza che utilizzano fino al 50% di energia in meno rispetto all’A11 Bionic e una GPU a quattro core il 50% più ...