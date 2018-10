Angelica e le altre | un anello contro la violenza sulle donne

vanityfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) De l’annel c’ha nel dito si ramenta/che può salvarla. Recitava così Ariosto nell’Orlando Furioso senza immaginare (forse) che, la sua protagonista femminile in continua fuga dai suoi ammiratori e con il potere di sparire grazie a un, sarebbe diventata parecchio tempo dopo, uno dei simboli della lottala. Nasce cosìele, il progetto ideato da Eleonora Costa e Alessandra Fichera che hanno immaginato e realizzato unispirato ad, un simbolo odierno di solidarietà femminile ma anche di riscatto per tutte le, non soltanto le vittime di abusi e soprusi. Nel mese di ottobre il Senato ha detto sì al disegno di legge che istituisce la Commissione d’inchiesta monocameraleil femminicidio. L’obiettivo è quello di una lotta più efficace allae di genere. LEGGI ANCHELezioni ...