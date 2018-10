Android | Google tasserà le sue app per i produttori in Europa

Google farà pagare le app Android come conseguenza della multa UE : Google farà pagare le app Android come risultato della multa comminata dall’Unione europea per abuso di posizione dominante, in questo caso (perché ci sono anche altre indagini in corso) del motore di ricerca della società sui dispositivi Android. Google contrattacca e fa pagare agli utenti la decisione dell’UE Google si sta adattando alla vita nell’UE dopo la multa antitrust di 4,34 miliardi di euro riscossa dalla Commissione ...

Da oggi Google autorizza l'installazione di app tramite P2P su Android : Google sta iniziando a consentire l'installazione di app offline tramite P2P, con supporto agli aggiornamenti dal Play Store e sicurezza garantita.

Il sistema di sicurezza Android Protected Confirmation esordisce sui Google Pixel 3 : Sono i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL i primi smartphone a poter vantare il supporto alla funzionalità di sicurezza Android Protected Confirmation

Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi A2 - Google Pixel 2 XL - Huawei P20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

L'integrazione di Messaggi Android con i Chromebook sbarca su Google Pixelbook : Una delle funzionalità più apprezzate dell'app Messaggi Android, ossia il suo client web, è finalmente disponibile anche per Google Pixelbook

Google lancia Android App Bundle e numerose novità per gli sviluppatori : Nel corso di Playtime 2018, voltosi oggi a Berlino e San Francisco, Google ha annunciato numerose novità per gli sviluppatori legate al Play Store.

Google Lens può essere utilizzato anche nel menu Recenti - su Android 9 Pie : Google Lens è utilizzabile anche nella vista multitasking, quando vengono selezionate le immagini, ovviamente solo su Android 9 Pie.

Rivoluzione per l'universo Android : le app Google a pagamento per i produttori di dispositivi : Rivoluzione non da poco nel mondo Android, una Rivoluzione che arriva in risposta alla Commissione Europea che ha multato Google per una cifra di $5 miliardi a causa di violazione delle regole antitrust e che ha ordinato alla compagnia di smettere di "legare illegalmente" Chrome e l'app di ricerca ad Android.Ma in dettaglio quale sarebbe la Rivoluzione a cui abbiamo accennato? Come segnalato da The Verge, Google chiederà di pagare una licenza ...

Su Google Chrome per Android in arrivo il blocco delle notifiche multimediali nella Modalità Incognito e la funzionalità self share : Gli sviluppatori di Google Chrome sono al lavoro su due interessanti nuove funzionalità per l'applicazione Android. Ecco tutti i dettagli

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand.

Android : app di Google a pagamento per i produttori in Europa : (Foto: Google) Dopo la multa da 4,34 miliardi di dollari inflitta dalla Commissione Europea a Google lo scorso luglio, il colosso tecnologico ha deciso di richiedere ai produttori europei di smartphone Android il pagamento di una licenza per utilizzare le sue applicazioni. Ad essere colpiti dalla scelta di Google saranno quindi soprattutto i produttori di telefoni cellulari, che dovranno iniziare a pagare per servizi che oggi erano gratuitamente ...

Google propone a Ue rimedi su sistema operativo smartphone Android : Roma, 17 ott., askanews, - Applicativi extra di Google a pagamento, per i produttori di smartphone che utilizzano il sistema operativo Android: è la soluzione che il gigante del software propone alla ...