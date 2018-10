Amici 18 | Ex Vincitore Diventa Professore di Canto!

gossipnews.tv

(Di domenica 21 ottobre 2018) La diciottesima edizione del talent show18, si prospetta carica di tante bellissime novità. I fans saranno felicissimi di apprendere che ad occupare la cattedra sarà un exdi! Ecco di chi si tratta! Finalmente si stanno scaldando i motori, la diciottesima edizione di “” partirà su Real Time con i Casting il 29 ottobre 2018. Alla conduzione troveremo lo storico Marcello Sacchetta, affiancato da Paolo Ciavarro e dalla new entry Lorella Boccia. Precedentemente vi avevamo svelato che in questa nuova edizione del talent show più longevo della televisione italiana, il cast subirà delle variazioni. Per quanto riguarda la categoria ballo, ritroveremo come professori, Veronica Peparini ed Alessandra Celentano. Novità di questa nuova stagione, il coreografo olandese conosciuto in tutto il mondo per le sue performance, Timor Steffens. Il nuovo ballerino ...