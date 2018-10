Allegri | “disattenzione | superficialità e fretta i nostri avversari”

calcioweb.eu

: Come ha fatto capire Allegri 'Disattenzione, superficialità e fretta sono gli avversari della Juventus.' E durante… - JuFinoAllaFineJ : Come ha fatto capire Allegri 'Disattenzione, superficialità e fretta sono gli avversari della Juventus.' E durante… - napolimagazine : TWEET - Juventus, Allegri: 'Disattenzione, superficialità e fretta sono i nostri avversari più difficili da battere' -

(Di domenica 21 ottobre 2018) “Disattenzione,sono iavversari più difficili da battere. Oggi hanno vinto loro”. Così l’allenatore della Juventus Massimilianocommenta il pareggio per 1-1 in casa con il Genoa di ieri, che interrompe la striscia di 11 vittoria di fila con cui i bianconeri hanno cominciato la stagione. “Non deve succedere, ma può capitare nel processo per diventare squadra al 100%”, aggiunge il tecnico livornese su Twitter. (AdnKronos)L'articolo: “disattenzione,avversari” CalcioWeb.