Allarme degli industriali | La manovra va cambiata Il tempo sta scadendo

Truffe alimentari : è Allarme cibi fasulli e avariati sulle tavole degli italiani - effetti negativi anche sulla salute : Fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell’anno, resi noti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...

Clima - l'Allarme degli scienziati : temperatura su di 1 - 5 gradi? Rischiamo infezioni e malattie : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%.

Clima - Allarme degli scienziati : misure rapide contro il riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...

Clima - l'Allarme degli scienziati : temperatura su di 1 - 5 gradi? Rischiamo infezioni e malattie : Siamo sul baratro. Gli scienziati del Clima lanciano un allarme senza precedenti: bisogna adottare "misure senza precedenti" e trasformazioni "rapide" in settori come l'energia, l'industria e le infrastrutture per limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi centigradi. In caso contrario, il surriscalda

Clima - Allarme degli esperti : I ghiacci artici e le barriere coralline avrebbero più chance di sopravvivenza . La loro alienazione fa parte di alcuni degli impatti dei cambiamenti Climatici che potrebbero essere evitati limitando ...

Clima - l'Allarme degli scienziati Onu : misure eccezionali o sarà il disastro : INCHEON, Corea del Sud, - Gli scienziati lanciano un ultimo, allarmato monito al mondo sui cambiamenti Climatici: i governi devono adottare 'misure senza precedenti' e trasformazioni 'rapide' in settori come l'energia, l'industria e le infrastrutture per limitare il ...

Clima - Allarme degli scienziati : rischi enormi se si supera soglia +1 - 5 C : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%. Invertire la tendenza sarà estremamente dura, ma la finestra di ...

Riforma del credito - l'Allarme degli esperti : ''E' incostituzionale - serve un'alternativa e l'Alto Adige ha già la exit-strategy'' : E Debora Pedrotti , laureata in Economia all' Università di Trento , dottore commercialista e revisore legale dei conti , sposata con Luca e madre di due bimbe Lucrezia e Matilde , gira i territori ...

Messico : Allarme degli esperti - un dettaglio dell'Umsca limiterebbe possibilità di accordi con la Cina : ... in cui si stabilisce che uno qualsiasi dei tre soci deve avvisare gli altri partner tre mesi prima nel caso intenda aprire negoziati con un paese che non abbia una "economia di mercato". Inoltre, 30 ...

Sarno - l'Allarme degli scienziati : 'È il pentagono della morte' : E' stato segnalato tra i 20 fiumi più inquinati del mondo. Durante i lavori della conferenza sui fiumi meno salubri del pianeta, tenutasi a New York, il Sarno è stato classificato al sesto posto per ...

Sarno - il grande malato. Allarme degli scienziati : 'Pentagono della morte' : E' stato segnalato tra i 20 fiumi più inquinati del mondo. Durante i lavori della conferenza sui fiumi meno salubri del pianeta, tenutasi a New York, il Sarno è stato classificato al sesto posto per ...

In arrivo enorme carico di arance dall’estero - Allarme degli agricoltori : “Rischio frodi” : In una missiva inviata al ministro delle Politiche agricole e alle autorità locali, i rappresentanti degli agricoltori siciliani lanciano l'allarme dopo le notizie di una maxi richiesta di arance dall'estero che starebbero per invadere il mercato italiano: "È una richiesta anomala e ci allarma, ci auguriamo che questi agrumi non siano poi etichettati e venduti come prodotto italiano" .Continua a leggere