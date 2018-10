Alimenti | Coldiretti | record nel 2018 per il cibo italiano nel mondo

meteoweb.eu

: RT @ElisaIsoardi: Domani difenderemo con coldiretti l’obbligo di apportare sull’etichetta l’indicazione di origine di tutti gli alimenti. S… - Massolon : RT @ElisaIsoardi: Domani difenderemo con coldiretti l’obbligo di apportare sull’etichetta l’indicazione di origine di tutti gli alimenti. S… - eleonoragraffio : RT @ElisaIsoardi: Domani difenderemo con coldiretti l’obbligo di apportare sull’etichetta l’indicazione di origine di tutti gli alimenti. S… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)storico per il Made in Italy agroalimentare nelcon le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,4 % nei primi otto mesi delrispetto allo stesso periodo dello scorso anno: è quanto emerso da un’analisi delladalla quale si evidenzia che in alcuni settori come il vino gli acquisti all’estero hanno addirittura superato quelli in Italia. Si tratta di un ottimo risultato dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017 che – sottolinea la– conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese. Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari – precisa la– interessano i Paesi dell’Unione Europea dove il principale partner è la Germania dove l’export cresce del 4,9%, mentre in Francia l’aumento è del 7,4%. Più ridotto è l’aumento in Gran Bretagna (+1,3%) ...