Albon-Toro Rosso | è fatta?

F1 - Toro Rosso al lavoro per individuare il compagno di Kvyat : si fa strada la candidatura di Albon : Ufficializzato l’ingaggio di Kvyat , la Toro Rosso è a caccia di un altro pilota per completare la line-up del 2019 per la prossima stagione Mancano quattro gare alla fine del Mondiale 2018 e la Toro Rosso non ha ancora ufficializzato l’intera line-up per la prossima stagione, annunciando solo il rientro di Kvyat dopo un anno al simulatore Ferrari. La scuderia di Faenza sta sfogliando la margherita e pare che, nelle ultime ...

Helmut Marko ammette che Pascal Wehrlein è tra i papabili ad affiancare Daniil Kvyat in Toro Rosso nel 2019. Come sapete Pierre Gasly andrà alla Red Bull Racing, ma il posto di Brendon Hartley non è sicuro. "I risultati non lo mostrano, ma so che sto diventando più forte a ogni gara", ha detto il