Alberi per il futuro a Modica

Alberi pericolosi e cittadini feriti a Fuorigrotta : intervengono i Vigili del Fuoco : Dopo le auto colpite ed i cittadini feriti a causa dei rami caduti dagli Alberi incolti ed abbandonati, le motoseghe dei Vigili del Fuoco mettono fine all'incubo. Da tempo la piazza in via Pirandello ...

A breve riapertura Villa Massimo - veloci a mettere in sicurezza Alberi : Roma – Si e’ svolto questa mattina un incontro tra l’Assessora alla Sostenibilita’ Ambientale di RomaCapitale Pinuccia Montanari, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco con l’obiettivo di riaprire quanto prima i giardini di Villa Massimo. Durante l’incontro si e’ deciso di procedere con rapidita’ a realizzare, gia’ da ...

Uragano Michael - scene apocalittiche in Florida : case distrutte - Alberi abbattuti e detriti ovunque per il 3° uragano più forte di sempre negli USA [GALLERY] : 1/38 ...

Raffiche di vento - danni a Genova : Alberi pericolanti e tettoie divelte | : Bloccate le attività al Vte e voli dirottati al Colombo. I vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi: in centro, alla Foce e a Castelletto.

Forti raffiche di vento a Grosseto : rami e Alberi pericolanti : Al lavoro dalla serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento che sta interessando la zona: circa 15 gli interventi effettuati e altri 10 sono in attesa. Si segnalano in particolare rami e alberi pericolanti, tegole, canne fumarie, tettoie e finestre pericolanti. L'articolo Forti raffiche di vento a Grosseto: rami e alberi pericolanti sembra essere il primo su Meteo Web.

Spettacolari nevicate in Nuova Zelanda - Alberi in fiore ricoperti di neve - le immagini : Splendide nevicate di fine inverno in Nuova Zelanda. Sta arrivando la primavera nell'altro emisfero! Mentre in Italia stiamo vivendo gli ultimi scampoli d'estate e siamo ormai prossimi ad entrare in...

pat * grande successo per i flash mob del Festival delle Aree Protette : A piedi nudi - abbracciando gli Alberi - : La manifestazione ha offerto un programma ricco di convegni, incontri, spettacoli, escursioni, e due appuntamenti molto particolari, che hanno avuto eco non solo fra i confini trentini, ma anche a ...

Per gli Alberi pericolanti - presenti sul viale Giostra a Messina : l'appello lanciato da Francesco Cipolla e Gabriele Rossellini : Dopo l'ennesimo incidente e l'ennesima tragedia sfiorata, con il crollo di un imponente Ficus Magnolioide a piazza Santa Caterina, davanti all'omonima chiesa , gli esponenti del M5S Francesco Cipolla ,...

Per il sindaco di Messina Cateno De Luca - siamo in emergenza in riferimento alla situazione degli Alberi in Città : Per il sindaco di Messina Cateno De Luca : 'siamo in emergenza anche per gli alberi'. Lo ha affermato dopo il crollo , avvenuto oggi pomeriggio alle ore 14.40, di un ramo della magnolia sita di fronte ...

Nubifragio su Bari - strade allagate e Alberi caduti. Disagi per gli automobilisti in tangenziale : Sotto la Muraglia un albero ha distrutto la copertura del bar Miramare: i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Bagnanti in fuga dalle spiagge cittadine

Tutto pronto per la cena conclusiva in mezzo agli Alberi di "Vado a Maglia" : Per circa tre mesi gli alberi vadesi hanno preso vita e colore grazie all'iniziativa 'Vado a Maglia' e a chiusura dell'evento è stata organizzata la cena che si terrà domenica 2 settembre nella piazza ...

Milano - la sfida di Legambiente : 5 milioni di Alberi per un grande parco contro le isole di calore : La proposta-provocazione: un'area protetta di 55mila ettari che unisca Milano da Sud a Nord a coprire un terzo della superficie della città metropolitana, e a rinfrescare la città

Alberi pericolosi - Rosati - Sel - interroga il sindaco sui controli : Hanno suscitato l'attenzione della politica comunale i due grossi pini che a distanza di pochi giorni sono stati abbattuti dalla forza del vento a Sferracavaollo e Orvieto Scalo. Il primo a muoversi è ...

Maltempo Roma : 40 interventi dei Vigili del Fuoco per rami e Alberi caduti : Dopo il temporale che si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco della Capitale hanno effettuato circa 40 interventi, soprattutto per rimuovere alberi e rami pericolanti. Il temporale ha colpito buona parte della città, in particolare la zona del Nomentano, non risultano però persone ferite. L'articolo Maltempo Roma: 40 interventi dei Vigili del Fuoco per rami e alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.