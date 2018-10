Al Circo Massimo Di Maio | Fico e Di Battista mettono i puntini sulle i

Italia 5 Stelle - M5s al Circo Massimo/ Diretta streaming video - Di Battista : “Mi manca tanto la battaglia” : Italia 5 Stelle, convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:02:00 GMT)

Da Palazzo Chigi al Circo Massimo : Gli serviva uno scalpo da esibire per essere accolto dal popolo di Italia 5 Stelle come un generale che torna dal fronte e per fare il suo ingresso al Circo Massimo come un eroe portato su una biga. Luigi Di Maio, chiuso per ore a Palazzo Chigi e in un durissimo incontro con Matteo Salvini, è riuscito a rendere presentabile il condono. Così arriva qui, in questo immenso stadio romano, e resuscita la festa M5s, che fino a un attimo ...

M5S - al Circo Massimo la birra da 7 euro e il bicchiere-gadget a 5 stelle che si restituisce : Una birra, per favore. 'Prego, sono 7 euro'. Sette euro una birraccia? 'Sì - risponde l'attivista del bar - ci sono 3 euro per il bicchiere di plastica, che è anche un bel gadget del movimento, ma se ...

M5S - No Tap a 5 stelle pronti a contestare Beppe Grillo al Circo Massimo : Quando arrivano i No Tap? Li aspettano tutti. Loro stanno salendo sul pullman dalla Puglia e raccontano: 'Faremo casino quando parla Grillo, domani'. Per amplificare la loro contestazione ai vertici 5 ...

M5s al Circo Massimo - Fico : no alleanza con Lega alle elezioni : "Non ci dobbiamo mai dimenticare chi eravamo ieri, questo è uno dei punti fondamentali perché spesso si arriva nei Palazzi e ci si accomoda". Questo il richiamo del presidente della Camera Roberto ...

Festa 5 stelle al Circo Massimo - Di Maio : nessun condono - siamo 30mila : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che finirà domenica al Circo Massimo di Roma. «Posso annunciarvi che quest'anno abbiamo raggiunto il...

Italia 5 stelle - in 30mila al Circo massimo. Di Maio : “Mi sono arrabbiato per difendere principio M5s : l’onestà” : “Siamo al governo e riempiamo ancora di gente le piazze”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. “Ma contiamo di arrivare a 50mila entro la fine della serata”. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che ...

M5S - festa 5 stelle al Circo Massimo : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo Massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che...

Italia 5 stelle a Circo Massimo - palco tondo e gigantografie : Un palco rotondo al centro dello spazio che consentirà alle persone di Circondarlo e Circolargli liberamente intorno e due grandi schermi sullo sfondo che amplificheranno l'immagine di quanti vi ...

Italia 5 Stelle - segui la diretta dal Circo Massimo. I portavoce incontrano i partecipanti : Si è aperta al Circo Massimo di Roma ‘Italia a 5 Stelle’, la festa del M5S in cui i portavoce nelle istituzioni incontrano i cittadini, militanti e simpatizzanti, e che durerà fino a domani. Sono in corso le ‘Agorà’, piccoli gruppi di lavoro tenuti da deputati, senatori o amministratori legali che spiegano il funzionamento di Camera, Senato, Consigli comunali e regionali, in base alle varie materie di competenza. Altri ...