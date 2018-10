Airbag per i motociclisti | ultime novità

laragnatelanews

(Di domenica 21 ottobre 2018) Oltre alle protezioni tradizionali, attraverso il casco, gomitiere, para-schiena e materiali in cordura particolarmente resistenti, c’è un altro nuovo accessorio (per ora opzionale – spero obbligatorio in seguito) del quale utenti di due e tre ruote possono avere la disponibilità, nel loro equipaggiamenti: Gli, per collo e spalle, torace, per una migliore protezione in caso di urto. Unpuò ridurre la gravità degli effetti di alcuni incidenti? Questo nuovo strumento, inserito all’interno di un giubbotto, può celare un valido aiuto. Come quello di un’auto, l’della motocicletta che l’utente indossa all’interno della propria giacca (ce ne sono diverse tipologie) in caso di un’inclinazione e una velocità rilevata, si gonfia in poche decine di millisecondi per proteggere dall’impatto contro l’asfalto o un ...