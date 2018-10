Agenzia entrate | soppressione Servizi tecnici inaccettabile | nessun risparmio

Agenzia delle Entrate - dipendente arrestato per corruzione : mazzette in cambio di dati manipolati : È stato beccato in flagrante mentre intascava una mazzetta. Una busta piena di soldi consegnata nel bar esterno all’Agenzia delle Entrate a Roma. Denaro che Orazio Orrei, dipendente dell’ufficio del fisco arrestato per corruzione, assieme al commercialista Maurizio Sinigagliesi, aveva avuto anche il coraggio di contare in ufficio, davanti a tutti. Un’operazione immortalata in un video dal collega che ha immediatamente segnalato l’attività ...

Agenzia delle Entrate - nel 2017 finiti sotto inchiesta 562 dipendenti : mazzette per manipolare i dati : Sono accusati di avere manipolato i dati delle Agenzie delle Entrate in cambio di mazzette per favorire contribuenti che intendevano pagare meno o ottenere sgravi. In sostanza, soldi in cambio di “sconti” sulle tasse. Il Sole 24 Ore riporta che nel 2017 sono finiti sotto inchiesta 455 dipendenti, mentre in 107 sono stati condannati. Le accuse vanno dall’abuso d’ufficio fino a concussione, corruzione e accesso abusivo al ...

Roma : custodia cautelare per dipendente Agenzia entrate e commercialista : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica nei confronti di un dipendente delle Agenzie delle entrate e di un commercialista Romano. Il predetto funzionario ha percepito indebite somme di denaro per alterare i dati fiscali di diversi ...

Roma. Arrestati un dipendente dell’Agenzia delle Entrate e un commercialista : L’accusa è gravissima. Un uomo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe alterato i dati fiscali di diversi contribuenti. In cambio di

Corruzione : arrestato a Roma un dipendente dell'Agenzia delle Entrate : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni ...

Roma - arresto dipendente Agenzia Entrate : 7.35 In cambio di denaro avrebbe alterato i dati fiscali di diversi contribuenti perché diminuisse l'imposta dovuta all'erario. Arrestato dai carabinieri a Roma un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, insieme a un commercialista. I reati ipotizzati sono corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica. Il danno erariale procurato ammonterebbe a circa 550mila euro.

Flavia Vento è senza soldi/ “Multe non pagate. L'Agenzia delle Entrate mi pignora i guadagni!” : Flavia Vento è senza soldi! Per delle multe non pagate, la showgirl si ritrova strozzata dalL'Agenzia delle Entrate e confida ora nella pace fiscale proposta da Matteo Salvini (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:20:00 GMT)

CONTI CORRENTI/ L’Agenzia delle Entrate controlla i movimenti a caccia di evasori : Sui CONTI CORRENTI L’Agenzia delle Entrate sta svolgendo dei controlli sui movimenti. Non sempre è semplice per i contribuenti rispondere alle contestazioni(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:39:00 GMT)

Fisco - maxi-operazione dell'Agenzia delle Entrate : caccia agli evasori - la mossa che ti condanna : Da settembre sono in aumento le richieste di giustificazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che monitora i conti correnti italiani. Per ora il periodo finito nel mirino del Fisco è quello del ...

Codice Tributo 4033 : a cosa si riferisce - cos’è - regolamento Agenzia delle Entrate Sezione Erario : Nell’articolo di oggi cercheremo di semplificare alcuni concetti che molto spesso non sono troppo chiari. Stiamo parlando del Codice Tributo 4033, riferendoci ai modelli di versamento delle imposte, delle tasse e dei contributi. Cercheremo di capire di cosa si tratta, a cosa si riferisce e vedremo insieme il regolamento dell’Agenzia delle Entrate Sezione Erario. Continuate a leggere per non perdervi nulla. Codice Tributo 4033: cos’è e a cosa si ...

Agenzia entrate : Con esoneri e-fattura rischio per evasione Iva : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fattura elettronica 2019 : nuovo portale e guida Agenzia delle entrate : L’Agenzia delle entrate sta preparando i contribuenti ad affrontare il nuovo obbligo della Fattura elettronica, che scatterà dal prossimo 1° gennaio 2019. “Fatture e Corrispettivi”, il servizio on line dell’Agenzia dedicato è pronto a rinnovarsi ed ad offrire una serie di servizi per facilitare la compilazione, l’invio, la conservazione e la consultazione delle proprie Fatturazioni. Sono pronti per essere utilizzati la nuova sezione del ...

Amelia - cambio della sede per lo sportello dell'Agenzia delle Entrate : ... nuovi progetti per San Savino: ristrutturazione della ex-scuola elementare, nuova tabellonistica e percorsi ciclabili ← Puliamo il mondo 2018 fa tappa a Madonna del Latte di Città di Castello ...

Lavoro : convenzione tra Veneto e Agenzia entrate per assumere 82 disabili : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - Ottantadue persone disabili potranno trovare Lavoro entro il 2023 nelle sedi territoriali venete dell’Agenzia delle Entrate, grazie all’accordo tra Regione Veneto ed Agenzia. Il primo schema di convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’applicazione della legge 68/1