Voto Afghanistan - oltre 50 le vittime : 4.00 Sono quasi 50 i morti e oltre cento i feriti il bilancio parziale di diversi attentati che hanno insanguinato le elezioni in Afghanistan . E' salito a 15 il numero dei morti in un attacco suicida a un seggio elettorale di Kabul.Sessanta i feriti,secondo il portavoce del ministero dell'Interno I talebani hanno preso di mira i seggi con colpi di mortaio a Nangarhar, Kudduz, Ghor, Kunar e altre provincie. Secondo Emergency, che nella ...

