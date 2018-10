Bomba lungo la strada in Afghanistan - 11 morti : Undici persone, tutte civili, sono morte a causa dell'esplosione di un ordigno piazzato sul ciglio di una strada , nel secondo giorno di votazioni per le elezioni parlamentari. Lo riferiscono fonti ...

Afghanistan - bomba a comizio elettorale di una candidata : 12 morti. Ma truppe coalizione (tra cui l’Italia) pensano a ritiro : bomba su un comizio elettorale e 12 morti, più decine di feriti, a una settimana dalle elezioni parlamentari del 20 ottobre in Afghanistan. Il raduno elettorale di Nazifa Yousofi Bek, una delle 393 donne candidate, a Rustaq, distretto della provincia di Takhar, nel nord del Paese, si è trasformato in una strage e aggrava lo stato di sicurezza di una Nazione già in ginocchio, con gli eserciti stranieri, compreso quello italiano, che nel frattempo ...