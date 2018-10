Afghanistan : voto - paura nuovi attacchi : ANSA, - KABUL, 21 OTT - Le elezioni parlamentari in Afghanistan sono entrate stamani nel loro secondo giorno dopo le violenze e il caos che ieri hanno causato ritardi e interruzioni delle votazioni. ...

Afghanistan - seconda giornata di voto : paura per nuovi attacchi : Secondo giorno di voto per le elezioni parlamentari in Afghanistan, dopo le violenze e il caos che sabato hanno ucciso almeno 38 persone e causato ritardi e interruzioni delle votazioni. Il presidente ...

Voto Afghanistan - oltre 50 le vittime : 4.00 Sono quasi 50 i morti e oltre cento i feriti il bilancio parziale di diversi attentati che hanno insanguinato le elezioni in Afghanistan. E' salito a 15 il numero dei morti in un attacco suicida a un seggio elettorale di Kabul.Sessanta i feriti,secondo il portavoce del ministero dell'Interno I talebani hanno preso di mira i seggi con colpi di mortaio a Nangarhar, Kudduz, Ghor, Kunar e altre provincie. Secondo Emergency, che nella ...

Afghanistan - le bombe dei Talebani e il voto macchiato dal sangue : I Talebani lo avevano annunciato. E così è stato. Alla popolazione afghana, chiamata al voto per le elezioni parlamentari, avevano rivolto un appello molto chiaro. Boicottare il voto per proteggere le loro vite. Ma i cittadini, alle urne, sono andati lo stesso. Probabilmente anche per sfidare quel terrore.E gli attacchi alla sicurezza, in Afghanistan, nel giorno delle elezioni parlamentari, infatti, sono stati molti: 192 secondo le ultime ...

Afghanistan - un voto nel vuoto. E nel sangue : Un voto nel vuoto. Per dare una parvenza di normalità in un Paese che la "normalità", intesa come pace, sicurezza, stabilizzazione, non ha mai conosciuto. Un voto "blindato". Un voto insanguinato. Un voto in ritardo di tre anni.Gli afghani hanno iniziato a votare per le elezioni legislative, che si tengono con tre anni di ritardo, con il terrore di nuovi attacchi per mano di talebani o dell'Isis che nei giorni scorsi hanno ...

