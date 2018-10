ACCORDO LEGA-M5S L' armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi

Decreto fiscale - ACCORDO Lega-M5S Via condono tombale e lo scudo : Il Decreto fiscale nella stesura definitiva "non contiene alcuna causa di non punibilita'". E' quanto ha garantito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

Decreto fiscale - ACCORDO Lega-M5s : via lo scudo penale - resta lo sconto per chi ha evaso fino a 100mila euro all'anno : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

Condono - cosa cambia e cosa resta con l'ACCORDO Lega-M5s : MILANO - Qualcosa sparisce subito e qualcosa, forse, arriverà più avanti. Nel Condono gialloverde a porte girevoli, escono i punti oggetto dello scontro degli ultimi giorni , in primis la possibilità ...

Decreto fiscale - ACCORDO raggiunto tra Lega e M5S : 'L'economia italiana sta andando meglio ma è allo stesso tempo segnata da un'esplosione di ineguaglianze sociali tra regioni, tra categorie sociali, tra generazioni'. 'Lo scarto tra ricchi e poveri ...

Dl fisco - trovato ACCORDO M5s-Lega : previsto stralcio scudo penale : accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5s e Lega dopo un Consiglio dei ministri durato due ore. L'intesa prevede lo stralcio del contestato "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'...

Dl fisco - trovato l'ACCORDO M5s-Lega al Consiglio dei ministri - Previsto lo stralcio dello 'scudo penale' : Sabato decisivo per il governo. Dopo la crisi all'interno della maggioranza per la "manina" nel decreto fiscale, Conte ha convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri : presenti entrambi i ...

Governo - concluso il Consiglio dei Ministri : 'ACCORDO Lega-M5s sul decreto fiscale' : Dopo due giorni ad altissima tensione, e dopo le schermaglie anche nella mattinata di sabato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , si è concluso il Consiglio dei Ministri che aveva al centro il decreto ...

Decreto Fisco - fonti Lega : Concluso il Consiglio dei ministri - c'è l'ACCORDO sul decreto : C'è l'accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega. È quanto riferiscono fonti leghiste al termine del Consiglio dei ministri.

Condono - non ci sarà quello tombale - raggiunto l’ACCORDO M5s-Lega : via anche lo scudo penale : Trovato l'accordo tra M5s e Lega sul Condono e sul testo del decreto fiscale, dopo lo scontro sulla 'manina' che avrebbe modificato la misura. Secondo quanto filtra al termine del Consiglio dei ministri, le due parti del governo avrebbero deciso di cancellare il Condono tombale, rinunciando anche allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero.Continua a leggere

