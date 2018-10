“A Dubai lavoro per un’azienda italiana Ma ho nostalgia dell’Europa | qui è tutto troppo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018) “Non avevo nulla da perdere e la voglia di avventura non mi è mai mancata. Così mi sono candidato ad un posto di addetto ai social media. In meno di una settimana ero a“. Andrea Nuzzaco, romano di 36 anni, vive nell’emirato dal 2014. Laureato in Scienze politiche, in Italia era passato da un lavoretto precario all’altro, sempre in ambito editoriale e digitale. “Poi un giorno, intorno a Natale 2013, vado a trovare una mia amica”, racconta, “e subito il discorso vira sul pessimista: comincio a lamentarmi del, saltuario e mal retribuito, e della cronica incertezza sul futuro. Lei, che ha il marito pilota d’aerei e ha girato parecchio il mondo, mi offre una soluzione curiosa. ‘Perché non cerchi?’, mi chiede. E comincia a elencarne i pregi: una città bellissima, dice, moderna e in continua ...