A 100 anni dalla morte | Klimt e Schiele sbarcano al cinema | così vicini | così diversi

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Ecco quanto si perde con l’uscita a 62 anni : La RIFORMA delle PENSIONI inserita nella manovra 2019 con QUOTA 100 consente l’uscita dal mondo del lavoro a 62 anni. Ma con un costo che incide sulla futura pensione(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Roma : murale Giacomo Balla rivede luce dopo quasi 100 anni : Roma – Un murale di 80 metri quadrati di Giacomo Balla ritrovato dopo quasi 100 anni. È una “scoperta eccezionale” quella avvenuta durante la ristrutturazione di una palazzina della Banca d’Italia in via Milano 24, all’angolo con via Nazionale, un tempo sede del Bal Tic Tac, il primo cabaret futurista attivo a Roma negli anni Venti del Novecento. Nascosta nel tempo dietro carta da parati, tinteggiature, ...

Più arido e con poche piogge : ecco come sarà il clima del Mediterraneo nei prossimi 100 anni : Più arido e con minori precipitazioni, potrà essere così il clima del Mediterraneo nei prossimi cento anni secondo quanto emerge da uno studio internazionale pubblicato su Nature Communications e al quale hanno partecipato come unici italiani Eleonora Regattieri e Giovanni Zanchetta del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. La ricerca, che complessivamente ha coinvolto 12 istituzioni fra cui l’University College di Londra ...

Markus Babbel umilia Bolt : “non si può prendere sul serio! Neanche fra 100 anni diventerà un calciatore” : Markus Babbel, ex giocatore di Bayern Monaco e Liverpool, non è andato molto per il sottile parlando di Usain Bolt: secondo il tedesco, l’ex velocista non diventerà mai un calciatore Da qualche mese a questa parte, Usain Bolt ha lasciato il mondo dell’atletica, del quale è stato dominatore assoluto, per inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista. Lo sprinter giamaicano è in prova con gli australiani del ...

Usain Bolt - la bocciatura di Babbel : "Nemmeno tra 100 anni diventerà un calciatore" : Markus Babbel, 46 anni Markus Babbel boccia Bolt. L'ex difensore di Bayern Monaco e Liverpool spegne sul nascere il sogno dell'ex sprinter giamaicano: 'L'ho visto giocare - ha affermato - e con tutto ...

Firenze - uccise il trans con quasi 100 coltellate : la corte d’appello riduce la pena a 28 anni. “Non era premeditato” : La corte di assise di appello di Firenze ha ridotto da 30 a 28 anni, la pena per Mirco Alessi, l’artigiano fiorentino 45enne che il 29 giugno 2016 uccise con 94 coltellate il transessuale Gilberto Manoel da Silva, 45 anni brasiliano, e la con altri 18 fendenti la dominicana Mariela Josefina Santos Cruz, 27 anni, in un appartamento di via Fiume, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Nella stessa vicenda riuscì a salvarsi ...

Vaccini e autismo : è la truffa medica più dannosa degli ultimi 100 anni - il medico che l’ha teorizzata ha manipolato i dati : Dopo vent’anni esatti dalla pubblicazione dello studio in cui Andrew Wakefield teorizzava un legame tra vaccino Mpr (morbillo, parotite e rosolia) e sviluppo di autismo e malattie intestinali, la ricerca in questione è stata definita dagli esperti “la truffa medica più dannosa degli ultimi 100 anni“. Le idee del medico, pubblicate all’epoca sulla rivista The Lancet, hanno dato impulso al movimento ‘anti-vax’ e ...

“Sulle tracce dei ghiacciai” - ecco com’è cambiato il Pianeta : riduzioni e arretramenti fino a oltre 20 km negli ultimi 100 anni [FOTO] : Il riscaldamento globale testimoniato in modo inequivocabile dal collasso dei ghiacciai montani più importanti della Terra sarà protagonista al Festival della Scienza di Genova che quest’anno ha per tema “Il cambiamento” grazie alla presenza della mostra “Sulle tracce dei ghiacciai” e a una conferenza dal titolo “Montagne senza ghiacciai. Un futuro possibile?” Gli oltre 60 confronti fotografici realizzati dal fotografo Fabiano Ventura sulle ...

Pensione anticipata a quota 100 : uscita a 62 anni - convenienza per contributi e assegno : Quanto può essere conveniente andare in Pensione anticipata con la quota 100 sulla base dei contributi versati e dell'assegno di Pensione futura? Con la misura di uscita anticipata, secondo quanto potrebbe essere previsto nella legge di Stabilita' 2019, a partire dal prossimo 1° febbraio i contribuenti che avranno maturato la quota 100 potranno andare in Pensione sommando eta' e contributi. Ad oggi, non è ancora possibile stabilire con certezza ...

Con quota 100 non bastano 41 anni di lavoro - precoci delusi : quota 100 sara' accessibile [VIDEO] con 41 anni di contributi e 59 d’eta'? Purtroppo la risposta è no, sebbene in moltissimi inizino a chiedersi come mai la quota 100 non sia la semplice somma di eta' anagrafica e contributiva, dal momento - dicono i lavoratori sul web - che la matematica non è un'opinione. Il problema, ormai è chiaro: a causa della mancanza di risorse il Governo per poter stare sui 7 miliardi di spesa preventivati per tale ...

La crisi in Yemen si aggrava : in arrivo la peggiore carestia mondiale degli ultimi 100 anni : Negli ultimi cento anni nessun paese al mondo è stato esposto a una carestia devastante come quella che si prospetta in Yemen. Senza lo stop ai raid della coalizione coinvolta nel conflitto Yemenita, guidata dall'Arabia Saudita, oltre 13 milioni di persone saranno destinate alla fame fino alla fine dell'anno. A lanciare l'allarme sono state le Nazioni Unite attraverso un rapporto, che ha definito quella che si sta approssimando come la ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 e stop all’adeguamento alla speranza di vita costi di 140 miliardi in dieci anni” : Nuovo scontro tra il presidente Inps Tito Boeri e il governo gialloverde. Boeri è tornato in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera sulle proposte per l’equità del sistema previdenziale e ha spiegato che la quota 100 per andare in pensione insieme alla mancata indicizzazione dell’età di uscita alla speranza di vita costerà 140 miliardi nei prossimi dieci anni oltre ad avere, a regime, un impatto di 100 miliardi sul ...

Festa del Cinema di Roma : Venerdì 19 ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna Gagliardo -100 anni di storia d’Italia visti dalla Libia : Roma – C’è un luogo che guarda l’Italia e che dall’Italia è costantemente guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno sguardo che ha significato l’inferno della guerra, e l’eden di una nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d’archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria, testimonianze ...

Manovra - le novità sulle pensioni : 4 finestre e quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-Videoscheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza