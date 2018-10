(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Milan - Gattuso riconosce i meriti dell’Inter : “Ai punti meritavano di più - polli noi a prendere gol al 92'” : Gennaro Gattuso, subito dopo la sconfitta nel derby, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Ai punti l’Inter meritava qualcosa in più, ma se la partita fosse finita zero a zero ci sarebbero state tante cose positive per noi. La squadra è stata brava, potevamo palleggiare meglio. Forse abbiamo avuto paura, serviva più coraggio. Fino al 92′ abbiamo saputo soffrire, l’unico rammarico è che negli ultimi ...

Formula 1 - Hamilton : 'Gran lavoro di Kimi. Speravo di far meglio' : 'Congratulazioni a Kimi Raikkonen. Oggi ha fatto un lavoro fantastico, senza commettere errori. Grande partenza e poi ha gestito alla perfezione. La Ferrari si è ripresa alla grande, siamo sempre ...

Inter - Spalletti : "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Gattuso diceva..." : ... "Finale perfetto con gol al 92'? No, lo sviluppo voleva un altra conclusione ovvero che si facesse gol prima - dice ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro - poi ovvio che ce lo prendiamo ...

Donnarumma e l'errore sul gol di Icardi : se la storia dei derby si inverte... : Anche e soprattutto nel mondo dei numeri uno, l'esperienza conta e domani è sempre un'altra partita. Nel bene e nel male. Marco Guidi

Referendum Verbano Cusio Ossola - l'affluenza si ferma al 33%. Fallisce la secessione dal Piemonte : Nella consultazione popolare per il passaggio della Provincia alla Lombardia due elettori su tre non vanno a votare

Juventus - Emre Can fermato per un nodulo alla tiroide : la situazione : Giungono brutte notizie sulla Juventus. E non si tratta semplicemente del pareggio di ieri all’Allianz Stadium contro il Genoa. Con un comunicato pubblicato oggi pomeriggio sul sito ufficiale, il club bianconero ha svelato il problema di salute di Emre Can. Juventus, l’annuncio sul problema di salute di Emre Can La nota infatti ha recitato il […] L'articolo Juventus, Emre Can fermato per un nodulo alla tiroide: la situazione ...

Maltempo a Roma - un metro d’acqua nella Capitale. Chiuse 6 stazioni metro : stazioni della metro allagate e Chiuse, automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto. È la situazione critica dovuta al Maltempo che si è abbattuto su Roma nelle ultime ore. Sono 6 le stazioni della linea A fuori uso (Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro) e una della linea B (Pietralata). Chiusa anche la stazione Euclide della linea ferroviaria regionale Roma-Viterbo. Le stesse auto di ...

Hunziker cuore di mamma : la dedica su Instagram per le sue tre figlie : Quello materno è un amore puro, lo sa bene Michelle Hunziker che su Instagram ha postato una dolcissima foto dove sono immortalate le sue tre figlie. O per meglio dire “repostato”, infatti l’immagine è stata pubblicata proprio da una di loro: Aurora, avuta con l’ex marito Eros Ramazzotti. E la foto è un esempio di amore fraterno, si vede infatti Aurora che abbraccia le due sorelle più piccole, Sole e Celeste, figlie del secondo ...

Inter - Icardi trascina la squadra dopo il gol nel derby : “Abbiamo stravinto - adesso continuiamo così” : Ancora una volta è il match winner del derby della Madonnina: Mauro Icardi è andato ancora in rete contro il Milan, regalando i tre punti alla sua squadra. Nel dopo gara ha analizzato il momento dell’Inter, reduce da una serie di vittorie che ha raddrizzato la stagione dei nerazzurri dopo un inizio difficile: “Peccato per l’inizio. L’ho ripetuto tante volte che con la squadra che abbiamo non lo meritavamo, però poi ...

Inter-Milan - due ragazze lasciano il numero di telefono ai calciatori : i nerazzurri vincono anche la sfida sexy [VIDEO] : Si è concluso il derby valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il derby tra Inter e Milan non ha regalato grande spettacolo ma comunque emozioni fino all’ultimo minuto con la rete nel finale dell’attaccante Mauro Icardi. Importante scatto in chiave Champions League per la squadra di Luciano Spalletti mentre passo falso pesante per Gattuso soprattutto per il morale. In serata è andata in scena la puntata de ...

Palermo espugna Lecce 2-1 : Importante successo esterno del Palermo, che ha vinto a Lecce, per 2-1, portandosi al secondo posto della classifica della serie B. I siciliani sono ora a quota 14, alla pari del Verona ma con una ...

Icardi : "Bisognava chiuderla prima" : ''Bisognava chiuderla prima per non soffrire, noi e i tifosi. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato continuità. Ora bisogna continuare'. Mauro Icardi regala la vittoria all'Inter nel derby di Milano, ...

Icardi decide il derby nel recupero : Grazie alla rete realizzata al 92' da Mauro Icardi, l'Inter si aggiudica l'attesissimo derby di Milano in un San Siro stracolmo. L'Inter e' terza a 19 punti, il Milan resta a quota 12 Si colora di ...

Inter - ci prendi gusto : quella nel derby è la 5ª vittoria stagionale nel finale : E' successo ancora. L'Inter di Luciano Spalletti ha trovato nuovamente i 3 punti al fotofinish in questo pazzo inizio di stagione. E che 3 punti: la vittoria nel derby proietta i nerazzurri al terzo ...